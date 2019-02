Avril Lavigne: «Bisogna alzarsi in piedi, combattere ed essere se stessi»

domanipress

: ...altro che #SanValentino: noi siamo già proiettati al 15 febbraio data di uscita del NUOVO ALBUM DI AVRIL LAVIGNE… - team_world : ...altro che #SanValentino: noi siamo già proiettati al 15 febbraio data di uscita del NUOVO ALBUM DI AVRIL LAVIGNE… - team_world : Ascolta in ANTEPRIMA il nuovo album di #AvrilLavigne, #HeadAboveWater TU, insieme ad altri fortunatissimi fan, av… - AvrilBestItalia : Continuate a fare streaming su @Spotify per #DumbBlonde nuovo singolo di Avril Lavigne feat Nicki Minaj ??????????????… -

(Di mercoledì 13 febbraio 2019) on oltre 40 milioni di album venduti e otto nomination ai Grammy, la superstar internazionalepubblica il singolo “Dumb Blonde” featuring Nicki Minaj (https://.lnk.to/DumbBlondePR) un nuovo estratto da “Head Above Water” il nuovo disco in uscita il 15 febbraio per BMG.L’uscita arriva dopo che settimana scorsaha descritto la canzone su Twitter, come un pezzo che ricorda di “non lasciare mai che qualcuno ti butti giù per quello che sei. Alzati in. Combatti. Sii te stessa.”si sta preparando per una settimana di lancio dell’album entusiasmante, con le esibizioni imminenti al The Tonight Show con Jimmy Fallon oggi 13 febbraio, Good Morning America il 15 febbraio e LIVE! Con Kelly e Ryan il 18 febbraio. La cantante ha entusiasmato i fan per l’imminente uscita dell’album dando indicazioni e ...