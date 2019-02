A Roma la serata evento del tenore Mazzocchetti | per i 20 anni di carriera

Chievo-Roma - le pagelle : Mirante - serata super. Zaniolo va a sprazzi : dal nostro inviato VERONA Dzeko in modalità Champions, El Shaarawy in versione Chievo. Zaniolo a lampi, bravo Mirante. Mirante 7 Soffia in angolo il pallone velenoso di Djordjevic, poi si arrampica su ...

Coppa Italia - Fiorentina-Roma 7-1 : serata da incubo per i giallorossi - per i viola tripletta di Chiesa e doppietta di Simeone : Qualche laziale su Twitter ironizza sul “marchio di fabbrica” per via di quel risultato doloroso che ricorre così spesso. E, con conseguente dispiacere dei tifosi della Roma, è tornato ancora una volta, a questo giro in Coppa Italia. La Fiorentina ha battuto i giallorossi per 7-1. Per la squadra di Eusebio Di Francesco una serata da incubo che eguaglia lo score negativo subito dalla Roma in Champions League nel 2007 contro il ...

Roma - Monchi : 'Chiediamo scusa ai tifosi - è la serata più dolorosa' : 'Questa è per me forse la serata più dolorosa da quando faccio il direttore sportivo. Oggi è solo un giorno per chiedere scusa a tutti i tifosi che erano a Firenze e quelli a casa. I tifosi sentono la ...

Montegranaro. Michele Placido in una "Serata Romantica" tra teatro e musica : appuntamento venerdì 1 febbraio : La collaborazione in teatro li ha visti protagonisti in recitals di successo e in tanti spettacoli con la regia dello stesso Placido e le musiche di Cavuti tra cui "Così è , se vi pare, " di Luigi ...

Sergio Caputo - serata speciale al Jailbreak Live Club di Roma : serata speciale e un po' insolita al Jailbreak Live Club di Roma venerdì sera, dove il Sergio Caputo Trio si esibirà in concerto in un Club generalmente devoto alla musica metal e hard rock. Il ...

Mara Venier a Roma col marito Nicola Carraro - serata Romantica. FOTO : È tornata in Rai dopo quattro anni di assenza per condurre “Domenica In” sostituendo la non fortunata gestione Parodi e come riportato da Leggo.it è stato subito successo. Un momento davvero positivo per Mara... L'articolo Mara Venier a Roma col marito Nicola Carraro, serata Romantica. FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Mara Venier - dolce vita a Roma : serata Romantica col marito Nicola Carraro : È tornata in Rai dopo quattro anni di assenza per condurre “Domenica In” sostituendo la non fortunata gestione Parodi è stato subito successo. Un momento davvero positivo per Mara Venier, tanto dal unto di vista professionale tanto da quello sentimentale. La conduttrice è infatti felicemente sposata dal 2006 con l’imprenditore Nicola Carraro, padre di Gerò, […]

Roma : ritrovato in stato confusionale dopo serata in discoteca : Roma – Una serata trascorsa in discoteca insieme al fratello e ad alcuni amici. Tutto era andato per il meglio, divertimento, condivisione e atmosfera pre-natalizia. Ad un certo punto pero’ e’ salita la preoccupazione, perche’ uno dei fratelli, all’insaputa di tutti gli altri si e’ allontanato. L’ansia, per loro fortuna, grazie all’intervento degli agenti della Polizia di stato della Sezione ...

Roma - serata surreale all'Olimpico : spalti vuoti - silenzi e tanti fischi : La società contestata, il presidente Pallotta e il d.g. Baldissoni su tutti,, i giocatori fischiati, il silenzio per i primi 10' e poi i cori a sostegno. Con un chiarimento: 'Tifiamo solo la maglia'. ...

Roma - le donne più influenti premiate nella serata di gala ecco Most influent innovative women 2018 : ... prima nazionale poi internazionale, che comprende le donne leader piu importanti nel mondo degli affari, della filantropia, del governo e della pubblica amministrazione, della scienza, dell'...