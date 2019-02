Più salate le offerte TIM winback a 1 euro in più | l’operatore non teme più la

Multe - da quest'anno sanzioni Più salate per chi viola il Codice della Strada : Novità in arrivo per tutti gli automobilisti italiani. Con l'entrata del 2019, come in ogni anno dispari, è arrivato l’adeguamento biennale all'inflazione per le Multe Stradali. Le sanzioni saranno adesso più costose non a causa di un provvedimento dell’esecutivo, ma per via dell'adeguato calcolato in base alle statistiche Istat sui prezzi al consumo. Entrando nel dettaglio, le Multe hanno subito un innalzamento del 2,2% e gli importi per le ...