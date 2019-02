Kaspar contro tutti all’Isola | Capparoni ripreso anche da Alessia e Alvin

Isola 14 - Barbara D'Urso : 'John andava espulso' - Kaspar contro Brosio per la nomination : Nuovo spazio dedicato alle notizie su L'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi che tornerà domenica 3 febbraio su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Barbara D'Urso e Kaspar Capparoni. Nello specifico la conduttrice napoletana ha voluto replicare alle offese di John Vitale sui social network mentre l'attore cinquantaquattrenne non ha nascosto il risentimento nei confronti di Paolo Brosio che l'aveva spedito in ...

Isola dei Famosi - Kaspar contro Paolo Brosio : come ha reagito alla nomination (fuori onda) : Isola dei Famosi, Paolo Brosio nomina Kaspar: la reazione dell’attore durante un fuori onda Ieri sera, durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi, a conquistare il titolo di leader è stato Paolo Brosio. come da regolamento, dunque, sarebbe toccato a lui nominare uno dei suoi compagni. Paolo allora, trovandosi come al solito in difficoltà nel […] L'articolo Isola dei Famosi, Kaspar contro Paolo Brosio: come ha reagito alla ...

Kaspar Capparoni contro L’Isola. Alessia Marcuzzi : “Facciamola finita!” : Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi si arrabbia con Kaspar Capparoni La prima puntata dell’Isola dei Famosi ha regalato già i primi scontri tra naufraghi ma anche con la conduttrice Alessia Marcuzzi. Il naufrago Kaspar Capparoni si è scagliato contro la produzione perchè le dichiarazioni rilasciate in video-confessionale sono state tagliate stravolgendone completamente il senso: “Gradirei che non tagliaste i confessionali a vostro ...