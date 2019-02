Intelligenza artificiale | il meglio deve ancora venire

Arriva un corso di laurea in Intelligenza Artificiale : Con focus specifici, ad esempio, sul mondo delle imprese , automazione della produzione, robotica, logistica, investimenti, o della medicina , sistemi di prevenzione e diagnosi, cure personalizzate e ...

L’Intelligenza artificiale di Huawei completa la sinfonia N.8 di Schubert : Gli algoritmi di intelligenza artificiale di Huawei colpiscono ancora: dopo aver reinterpretato il canto delle balene e ideato un’app per tradurre in linguaggio dei segni i libri di fiabe per bambini, gli ingegneri del gruppo cinese si sono messi al lavoro su una missione del tutto diversa: utilizzare i processori Kirin 980 con doppia unità di elaborazione neurale che risiedono all’interno di Mate 20 e Mate 20 Pro per dare un finale ...

Gmail ingaggia l’Intelligenza artificiale per sbloccare lo spam : Google implementa nuove protezioni, guidate da un’intelligenza artificiale, per garantire la sicurezza degli utenti che utilizzano il suo servizio di posta elettronica Gmail. Secondo le stime di Google, 1,5 miliardi di persone utilizzano mensilmente Gmail, numero al quale vanno sommate i 5 milioni di aziende che ne fanno uso sul posto di lavoro. Per tutti questi utenti Google deve garantire una sicurezza impedendo a messaggi contenenti ...

A Bologna il primo corso di laurea in Intelligenza artificiale : L'università di Bologna ha attivato la laurea magistrale in Intelligenza artificiale. È la prima in Italia e si concentrerà sulle discipline fondanti e applicative dell’Intelligenza artificiale. Attesi per il primo anno una sessantina di studenti, di cui la metà stranieri. I laureati saranno specialisti in Artificial Intelligence, figure tecniche altamente specializzate.Continua a leggere

Intelligenza artificiale - a marzo la prima gara per assegnare i fondi? : ... 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, , con lo scopo di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, per accrescere ...

Intervista – Martin Ford : «Vi spiego come l’Intelligenza artificiale cambierà il futuro del lavoro e le nostre vite» : La prima legge della robotica del celebre scrittore Isaac Asimov recita: «Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno». Oggi a quasi ottant’anni di distanza siamo tornati a chiederci come il progresso tecnologico, la rivoluzione digitale e l’automazione diffusa, hanno radicalmente cambiato il nostro modo di concepire il mondo del lavoro ...

Google usa l’Intelligenza artificiale per farvi giocare con il teatro delle ombre cinesi : L’Intelligenza Artificiale si mette al servizio delle ombre cinesi. Se vi state chiedendo cosa c’entra l’antichissima arte delle ombre con un computer, la risposta è molto semplice. Google ha messo online la pagina Shadow Art che permette di giocare con le ombre in maniera del tutto nuova e appassionante. Si tratta di un gioco che si esegue all’interno della pagina del browser – quindi non occorre installare nulla sul PC, ...

Così l'Intelligenza artificiale aiuta le api - VIDEO : l'intelligenza artificiale corre in aiuto delle api e scova il loro nemico numero uno, il parassita noto come 'il distruttore': l acaro varroa, che le attacca negli alveari e le uccide. Il sistema ...

BPER punta su Intelligenza artificiale con assistente virtuale 'Dotti' : Un assistente virtuale accessibile via Facebook e disponibile 7 giorni alla settimana, 24 ore su 24. E' Dotti, il nuovo strumento lanciato da BPER che conferma così la forte attenzione al tema dell'...

Enea : diagnosi oncologiche più precoci con Intelligenza artificiale : Roma, 1 feb., askanews, - Realizzare un dispositivo medico innovativo e a basso costo per diagnosi sempre più precoci, precise e rapide dei tumori, attraverso una semplice analisi del sangue o delle ...