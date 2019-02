Emmanuel Macron | il piano per fare fuori Di Maio e Conte | sempre peggio | il disastro a

Emmanuel Macron - ricatto finanziario all'Italia : titolo di Stato - ecco perché ci può rovinare : Occhio, perché a furia di tirare la corda oggi e tirarla domani, la corda poi si spezza. Va bene fare gli sbruffoni parlando di Franco Cfa, di Francia colonialista e via andando. Poi, però, il conto può essere ben più salato di un richiamo a Parigi dell'ambasciatore francese a Roma. Già venerdì 8 fe

Emmanuel Macron - i problemi mentali : il terribile sospetto di Filippo Facci : Luigi Di Maio ha ragione. Nel dirlo rischiamo un' infiammazione alle corde vocali, ma ha ragione - incredibile - nel dire che da cittadino e da uomo politico ha tutto il diritto di incontrare chi vuole: e questo, nostro, non è un ragionamento libertario da scrivania. È ciò che è sempre successo. Pre

Emmanuel Macron contro l'Italia Sergio Mattarella furioso con Giuseppe Conte : la telefonata - mossa disperata : Una "grave, inutile e dannosa crisi diplomatica". Il retroscena dal Quirinale di Repubblica dipinge un presidente Sergio Mattarella preoccupato e arrabbiato con il governo per lo scontro inaudito con la Francia. Prima ancora che il presidente francese Emmanuel Macron inasprisse le tensioni, facendo

Lucia Annunziata a sorpresa - demolisce Emmanuel Macron : "Ma cosa vuoi dall'Italia?" : Nel giro di poche ore, i rapporti tra Italia e Francia sono degenerati fino al punto di rottura più imprevedibile, cioè la decisione di Emmanuel Macron di richiamare l'ambasciatore in Italia. Un gesto che trova un precedente solo nel 1940, il che conferma quanto sproporzionata sia la reazione del pr

Giorgia Meloni e la prova della vergogna Pd : "Servi della Francia di Emmanuel Macron" : Ai responsabili del Partito democratico va riconosciuto un indiscusso talento nel riusce a scegliere la posizione più odiata dalla quasi totalità degli elettori italiani. Ci riesco sempre i dem, soprattutto quando c'è da schierarsi con il proprio Paese, per esempio nello scontro tra Italia e Francia

Emmanuel Macron non vuole vederlo - Matteo Salvini lo gela : "Convoco il ministro francese" - cosa pretenderà : I francesi non vogliono parlare con Matteo Salvini, ma solo con il premier. "Il dialogo non è mai stato spezzato, ma c'è anche un presidente del Consiglio in Italia, si chiama Giuseppe Conte, è lui il capo del governo italiano e Macron lo ha già incontrato molte volte". Con queste parole il presiden

Emmanuel Macron - la ministra francese umilia il governo italiano : 'La ricreazione è finita' : 'La ricreazione è finita'. La ministra francese per gli Affari Ue Nathalie Loiseau ha spiegato come il richiamo dell' ambasciatore francese a Roma non sia 'un atto di drammatizzazione', ma, peggio, ...

Emmanuel Macron - la ministra francese umilia il governo italiano : "La ricreazione è finita" : "La ricreazione è finita". La ministra francese per gli Affari Ue Nathalie Loiseau ha spiegato come il richiamo dell'ambasciatore francese a Roma non sia "un atto di drammatizzazione", ma, peggio, una vera e propria umiliazione al governo di studentelli italiano. Così, evidentemente, il presidente E

Emmanuel Macron - il video di Conte e Merkel che gli hanno fatto saltare i nervi : Quando Emmanuel Macron ha visto il video rubato a Giuseppe Conte e Angela Merkel che si raccontavano le vere intenzioni del M5s contro la Francia, non ci ha visto più. La crisi di nervi del presidente ...

Giuliano Ferrara - appello-choc a Emmanuel Macron : "Italia paese di mer*** - ecco cosa deve fare" : Esplode la crisi diplomatica tra Francia e Italia: Parigi, infatti, ha richiamato l'ambasciatore transalpino a Roma in seguito alle numerose polemiche e agli attacchi del governo italiano all'Eliseo. Matteo Salvini, da par suo, ha teso la mano ad Emmanuel Macron, dicendosi disposto ad incontrarlo a

Matteo Salvini - mossa a sorpresa con Emmanuel Macron : "Pronto a incontrarlo - a queste 3 condizioni" : La Francia richiama l'ambasciatore a Roma, una rottura diplomatica senza precedenti con l'Italia. Rottura maturata dopo le innumerevoli polemiche delle ultime settimane: immigrazione, gilet gialli (galeotto fu l'incontro di Alessandro Di Battista con i leader della protesta), terroristi che riparano

Emmanuel Macron - la Francia richiama l'ambasciatore italiano a Roma : rottura totale : rottura totale. Una mossa con pochi precedenti, quella di Emmanuel Macron: la Francia infatti ha annunciato di aver richiamato l'ambasciatore a Roma per consultazioni. La decisione è maturata in seguito "agli attacchi senza precedenti del governo italiano", riferisce il ministero degli Esteri france

Emmanuel Macron - dopo i migranti la Tav : ultima carognata - così vuole sabotare l'Italia : Paradossi incrociati sulla Tav. A Emmanuel Macron non è mai piaciuta ma ora chiede di accelerare sull'alta velocità Torino-Lione un po' per convenienza economica, un po' per vendetta: oltre ai migranti, è questa l'arma in mano al presidente francese per mandare in tilt l'odiatissimo governo italiano