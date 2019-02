Affluenza ancora in calo alle 19 00

abruzzo24ore.tv

(Di domenica 10 febbraio 2019) L'Aquila - Sempre giù il dato dell'urne in Abruzzo con il dato che oscilla sul 2% netto. Sono soprattutto le città principali a far segnare il dato più negativo con Pescara clamorosamente indietro rispettoelezioni del 2012 (quando un candidato presidente era, però, proprio pescarese).19 nel capoluogo adriatico aveva votato solo il 44,54% degli aventi diritto (nel 2012 era il 50,43%). A Teramo datopeggiore con un -10%, con il dato che si assesta a 45,81% contro il 54,88%. Chieti resta praticamente invariato (47,01%; 46,79% nel 2014). A L'Aquila, invece, in netta crescita la presenzaurne con il 46,92% contro il 38,46% del 2014. Complessivamente, in tutto l'Abruzzo, il dato sull'al voto si è attestato19 sul 43% (45,10% nel ...