Snowboardcross | Coppa del Mondo Feldberg – Perathoner chiude 10° | 5 azzurri fra i primi

Snowboardcross - Moioli è d'argento : a Feldberg in Coppa del mondo il podio 23 : Uno scatto finale che vale l'argento. È quello che ha fatto la differenza per l'azzurra di Snowboardcross Michela Moioli in Coppa del mondo a Feldberg, in Germania. Meglio di lei solo Lindsey Jacobellis, la statunitense salda in testa alla classifica generale che si è riscattata dalla delusione per l'esclusione dalla finale mondiale.

Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg 2019 : una super Michela Moioli è seconda in Germania! : Michela Moioli è tornata a prenderci gusto. Neanche una settimana dal podio iridato in quel di Solitude e l’azzurra centra nuovamente la top-3: questa volta in Coppa del Mondo, in terra tedesca, in quel di Feldberg. Altra giornata da ricordare per la lombarda che si migliora: dopo la terza piazza di Cervinia in quel di dicembre questa volta chiude seconda. Pista molto corta e stretta quella tedesca, difficile superare, serviva una partenza ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg 2019 : azzurri convincenti in qualifica - terza Michela Moioli : Si sono disputate le qualificazioni, maschili e femminili, per le prove individuali di Snowboardcross di Feldberg (Germania) valevoli per la Coppa del Mondo 2019. Ottime notizie sul fronte italiano, con un en plein davvero eccellente e tutti i nostri atleti che avanzano alle finali. Tra gli uomini, per esempio, migliore prestazione per l’australiano Cameron Bolton in 49.74 (ottenuto nella seconda manche) davanti al canadese Eliot Grondin ...

Snowboardcross - la Coppa del Mondo fa tappa a Feldberg : qualificati gli ottavi tutti gli azzurri in gara : Torna la Coppa del Mondo di Snowboardcross: l’Italia fa en-plein nelle qualificazioni a Feldberg, agli ottavi sei su sei tutti qualificati. L’Italia fa en-plein nelle qualificazioni dello Snowboardcross maschile di Coppa del Mondo a Feldberg portando sei atleti su sei alla fase finale a eliminazione diretta. Lorenzo Sommariva, Emanuel Perathoner, Matteo Menconi, Omar Visintin, Michele Godino e Fabio Cordi hanno superato in ...

