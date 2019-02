: Questo oggi ha trovato #Salvini ad Atri, nel suo tour elettorale per l’Abruzzo. L’opera di una associazione cultura… - patriziaprestip : Questo oggi ha trovato #Salvini ad Atri, nel suo tour elettorale per l’Abruzzo. L’opera di una associazione cultura… - TelevideoRai101 : Oggi la protesta dei sindacati a Roma - vimawa44 : Ancora ad oggi nussun organo di informazione ci dice veramente perché protesta i francesi. Perché i Francesi protestano? -

Cgil, Cisl e Uil si apprestano scendere in piazza aper una manifestazione nazionale con lo slogan 'futuro al lavoro', per sostenere proposte unitarie su crescita, sviluppo, lavoro, pensioni e fisco, e chiedere al governo di cambiare la politica economica. Il vicepremier Di Maio: "E' assurdo" che i"vadano in piazza contro quota 100mentre nonvano quando si fece la legge Fornero", "taglieremo la pensione d'oro agli ex sindacalisti".(Di sabato 9 febbraio 2019)