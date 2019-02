Inter | Lautaro | Tre punti fondamentali | la testa fa la differenza

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : l'Inter non fallisce grazie a Lautaro! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE A: la Classifica aggiornata e la Diretta gol live score delle partite, previste oggi sabato 9 febbraio 2019, anticipi della 23giornata.

Parma-Inter 0-1 : gol di Lautaro Martinez nel finale : Un tempo di paura e di zero occasioni, un tempo all'arrembaggio e finalmente il gol che sblocca l'Inter. L'eroe di Parma è Lautaro Martinez, che entra dalla panchina al 30' del secondo tempo e segna ...

Parma-Inter - Spalletti : “Icardi e Lautaro insieme? Sono calciatori con le stesse caratteristiche” : Vittoria per l’Inter nella gara di campionato contro il Parma, ecco le dichiarazioni di Spalletti a DAZN: “abbiamo le potenzialità per sopperire alle difficoltà, dobbiamo rimanere tranquilli e mettere dentro la partita le nostre caratteristiche ed ogni tanto non ci riusciamo. Oggi siamo stati ordinati, il Parma ha provato a ‘mordere’ e non è abituato a fare questo. Inglese tiene bene il pallone, Gervinho è ...

Parma-Inter 0-1 - Serie A : Lautaro Martinez la risolve nel finale - i nerazzurri tornano al successo : L’Inter può finalmente tornare a festeggiare dopo un gennaio da incubo e sconfigge il Parma per 1-0 nell’anticipo della 23^ giornata di Serie A, i nerazzurri si impongono grazie a un gol del subentrato Lautaro Martinez nel finale e rafforzano il terzo posto in classifica con cinque punti di vantaggio su Roma e Lazio in attesa che giochi il Milan (i rossoneri possono portarsi a -4). I ducali rimangono invece in dodicesima posizione e ...

Inter - Lautaro : "Ho davanti Icardi - un grande attaccante - ma lotto sempre per un posto in squadra" : In una lunga Intervista al quotidiano argentino 'La Nacion', Lautaro Martinez ha fatto un bilancio dei primi sei mesi in maglia Inter . "Sono in una grande società, con tanti grandi giocatori e ho ...

Inter - Lautaro Martinez svela : 'Icardi punto di riferimento. Le parole di mio padre su Spalletti? Ho chiarito tutto' : Messi ? Spero che torni nella Seleccion : è il migliore al mondo, un patrimonio dell' Argentina . Aver condiviso lo spogliatoio con lui è stato un sogno, come lo era stato in precedenza farlo con ...

Inter - Lautaro : 'Con Spalletti tutto ok - ma sto trovando difficoltà. Sul Betis...' : È il miglior calciatore del mondo, è nostro, abbiamo lui e dobbiamo approfittarne. Finché è felice, ovviamente. Anni fa ho sognato di condividere lo spogliatoio con Diego Milito, un giorno vorrei ...

Inter - Lautaro : "Icardi mi ha aiutato molto. In campo insieme? Ci vogliono tempo e pazienza" : Lautaro Martinez e Mauro Icardi, una coppia che i tifosi dell'Inter sognano di vedere giocare e segnare in maglia nerazzurra ma che, nel frattempo, rappresenta già un solido binomio sia dentro che ...

Inter - Lautaro Martinez : 'Sono triste ma bisogna guardare avanti' : TORINO - Lautaro Martinez non nasconde la delusione per gli errori contro la Lazio. L'attaccante dell'Inter, protagonista in negativo per un'occasione sprecata nel finale e il rigore sbagliato, guarda ...

