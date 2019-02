Ex Popolari venete | davanti ai duemila truffati di Vicenza l’asse Salvini-Di Maio

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 febbraio 2019) La rabbia e il furore, gli applausi e le grida, il tifo e gli anatemi. Come in uno stadio. Non basta il centro sportivo Palladio dia contenere gli oltrerisparmiatoridi Banca Popolare die di tante altre banche italiane finite sul lastrico. Hanno aspettato quattro anni prima di avere di fronte due uomini del governo, perfino i due vicepresidenti del consiglio Luigi Die Matteo, a cui chiedere che le parole diventino fatti. Che le promesse elettorali si traducano presto nei rimborsi di quanto è andato in fumo per la dissennata gestione degli istituti di credito, in assenza di vigilanza da parte di Banca d’Italia e Consob.Dentro il palasport possono entrare solo in 1.300, divisi per associazione di appartenenza. E vengono subito accontentati. Perché Di, per una volta vanno d’amore e d’accordo. Sul tema ...