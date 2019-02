Di Maio vuole fare cadere il Governo scaricando la colpa su Salvini

Salvini : «No a scambi Diciotti-Tav». Di Maio : «La Lega dica se vuole rompere» : Il leader della Lega: «Non siamo al mercato, io ti do questo tu mi dai quello, è roba di vecchi governi, non ho bisogno di aiutini». Il capo di M5S: «Finché ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha futuro. Il ridimensionamento è una supercazzola». La nota di Conte: «Decisione dopo l’analisi costi-benefici»...

Scontro sulla Tav. Di Maio : “Nessun accordo - la Lega dica se vuole rompere” : Lo Scontro nel governo sulla Tav non si placa ma il ministro dell’Interno Matteo Salvini alterna annunci indigesti ai Cinque Stelle e mani tese. Oggi durante il suo tour in Abruzzo ha detto ai cronisti che «con il buonsenso un accordo si trova» lasciando intendere una disponibilità a scendere a patti. Atteggiamento diverso da quello mostrato nei gi...

Di Maio : "La Tav non si farà mai La vuole la peggiore delle lobby" : "Finche' ci saranno i 5 Stelle al Governo, la Torino-Lione non si fara'". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, in una diretta su Facebook a Penne (Pe) dove e' insieme ad Alessandro Di Battista e alla candidata grillina alla Regione Abruzzo Sara Marcozzi. Segui su affaritaliani.it

Tav - Di Maio : “Fino a quando il M5s sarà al governo non ci sarà. La vuole la peggiore lobby di questo Paese” : ino a quando ci sarà il M5S al governo la Tav non ci sarà”. Lo dice Luigi Di Maio, parlando da Penne, in Abruzzo durante una diretta Facebook, insieme Sara Marcozzi, candidata alla presidenza della Regione per il movimento. Quella è un’opera “che vuole la peggiore lobby di questo paese” ma, ricorda Di Maio, “il Movimento Cinque Stelle sta dall’altra parte”. L'articolo Tav, Di Maio: “Fino a quando il M5s sarà ...

Sea Watch - Di Maio vuole far sequestrare la nave : Roma, 28 gen., askanews, - sequestrare la nave e far arrivare i 47 naufraghi in Olanda: lo ha detto il vicepremier Di Maio alla trasmissione 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti. 'Il governo italiano - ...

Diciotti - Di Maio : “Non faremo dispetto a Salvini - vuole essere processato. Votiamo sì in Senato” : Luigi Di Maio ha spiegato perché al Senato il M5S non voterà a favore dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del vicepremier Matteo Salvini: "Il governo italiano si oppose allo sbarco dalla Diciotti finché l'Europa non avesse detto dove dovessero andare le persone a bordo. Fu una decisione del governo tutto"Continua a leggere

Luigi Di Maio disperato - la fronda M5s che vuole salvare Matteo Salvini : uno scenario clamoroso : ... l'accusa è quella di 'sequestro aggravato di persona' - è una terribile grana politica per il M5s. Questo è noto. Infatti, nel caso arrivasse l'ok all'autorizzazione a procedere , e Salvini ...

Sea Watch3 - Di Maio vuole convocare l'ambasciatore d'Olanda : Roma, 25 gen., askanews, - 'La nave Ong Sea Watch 3 avrà dal governo italiano supporto medico e sanitario qualora ne avesse necessità, ma la invito ancora a puntare la prua verso Marsiglia. Questa ...

Luigi Di Maio - il sondaggio di Libero lo affossa : il 60 per cento non vuole il reddito di cittadinanza : Ancora più nette sono le risposte date in merito alla valutazione complessiva della misura e alla sua efficacia nel risollevare l' economia e aiutare i poveri. Qui il giudizio è negativo in maniera ...

'Di Maio vuole dare una mancia elettorale - altroché lavoro'. Parlano gli assessori : Roma. "Cosa sono, davvero, questi navigator? Non ci è stato chiarito. Chi li assumerà? E con che tempi, e che modi? Non ci è stato chiarito". Gianna Pentenero, assessore piemontese al Lavoro, comincia ...

Migranti - Di Maio : "Chi vuole sbarcare in Italia sarà portato a Marsiglia" : Risolta temporaneamente l'emergenza del nuovo gruppo di Migranti che si era messo in viaggio verso l'Europa e stava rischiando di annegare al largo della Libia, il vicepremier Luigi Di Maio segue il canovaccio di Alessandro Di Battista da Fabio Fazio e va all'attacco della Francia e annuncia che da questo momento in poi tutti i Migranti che proveranno a sbarcare in Italia saranno mandati in Francia.Le dichiarazioni di Di Maio arrivano da RTL ...

Di Maio : Chi vuole referendum su Reddito cittadinanza morirà radical chic : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Autostrade : Di Maio vuole abolire il pedaggio ai caselli : Durante una diretta Facebook insieme al compagno di partito Alessandro Di Battista, il vice Premier e Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, ha espresso i suoi dubbi riguardo le tariffe autostradali in Italia. Al volante della sua auto sulle Autostrade svizzere, il vice Premier si fa ispirare dalla regolamentazione locale, senza caselli e con tariffe inferiori: “Dobbiamo parlare di una rete autostradale con tariffa unica europea. Deve ...

Alessandro Di Battista mina vagante : così ha fregato Di Maio - cosa vuole fare ora : Luigi Di Maio è sempre più "accerchiato" all'interno del Movimento 5 Stelle. All'inizio era solo Roberto Fico, con le sue "sparate" di sinistra, a fare da contro-capo nel Movimento. Negli ultimi giorni s'è aggiunto Beppe Grillo, con alcune uscite sul suo blog che hanno messo in difficoltà il vicepre