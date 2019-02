Sci alpino | Pagelle Mondiali 2019 | Holdener e Vlhova spettacolari | sorprendono Mowinckel

Sci alpino - Mondiali 2019 : Wendy Holdener si conferma campionessa nella combinata. Sesta Federica Brignone : Wendy Holdener conquista la medaglia d’oro in combinata ai Mondiali di sci alpino 2019 ad Are, bissando il titolo di St. Moritz 2017. La svizzera, che in questo format vanta anche il bronzo olimpico a PyeongChang 2018, si conferma dunque una grande specialista di una gara che, con ogni probabilità, sparirà già a partire dal prossimo anno per lasciar spazio al parallelo. La classe 1993, grande favorita della vigilia grazie all’assenza ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : cancellata l’ultima prova della discesa femminile - maltempo protagonista ad Are : La FIS ha deciso di cancellare l’ultima prova cronometrata della discesa libera femminile valida per i Mondiali 2019 di sci alpino. Il maltempo sta prendendo la scena ad Are (Svezia) e gli organizzatori sono stati costretti ad annullare l’ultimo test riservato alle ragazze. Un’area di bassa pressione sta infatti per investire la località scandinava e potrebbero arrivare delle perturbazioni nel corso della mattinata di domani, ...

Mondiali Sci alpino 2019 - Paris super in discesa : è il più veloce nella 2rova : L'oro in superG non ha saziato la fame di vittorie di Dominik Paris , che vola nella seconda prova cronometrata al Mondiale di sci alpino 2019 di Are. "Domme" ha fatto registrare il miglior tempo in ...

Sci alpino - Dominik Paris : “Sto bene - speriamo nel meteo…” - Christof Innerhofer : “Ci saranno distacchi ridotti” : Dopo una seconda, ed ultima, prova in vista della discesa libera di domani (clicca qui per la cronaca) valevole per i Mondiali di sci alpino 2019, nella quale hanno fatto la voce grossa, Dominik Paris e Christof Innerhofer hanno voluto fare il punto della situazione ai microfoni del sito ufficiale FISI.org. Il miglior tempo l’ha realizzato (nonostante una pista notevolmente ridotta per colpa del meteo) proprio il vincitore della medaglia ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Bene la discesa - ma ora sono pronta al tutto o niente in slalom” : Sorride Federica Brignone dopo la discesa libera valevole per la combinata femminile dei Mondiali di sci alpino di Are 2019. La valdostana, infatti, ha chiuso in un’ottima sesta posizione con tutte le chance di potersi giocare il podio nello slalom che scatterà alle ore 16.15. La nostra portacolori ha voluto fare il punto della situazione ai taccuini del sito ufficiale FISI, dimostrando grande carica e voglia di continuare a stupire: ...

Sci alpino - Seconda Prova discesa Mondiali 2019 : Dominik Paris fa sul serio ed è primo! Ottimo anche Innerhofer : Dominik Paris ha messo nel mirino anche la discesa libera dei Mondiali di Are. Dopo l’oro in superG, l’altoatesino punta ad una storica doppietta e dopo la Seconda Prova odierna le possibilità di centrarla sono tante. In una Prova sprint per le difficili condizioni del meteo (forte nevicata) e con la partenza abbassata a quella del supergigante, Paris ha realizzato il miglior tempo 52’54, prendendosi la prima posizione. Alle ...

Sci alpino - a che ora inizia lo slalom della combinata femminile? Programma e come vederla in tv : Dopo una discesa libera valevole per la combinata femminile dei Mondiali di sci alpino di Are 2019, che ha regalato spettacolo ed equilibrio, è tempo di passare allo slalom che andrà ad assegnare le medaglie di questa disciplina che premia le atlete più polivalenti. Si annuncia un grande duello tra Wendy Holdener e Petra Vlhova, rispettivamente quinta e ottava dopo la prima prova, con Ramona Siebenhofer che farà di tutto per tenere con i denti ...

Sci alpino - Combinata femminile Mondiali 2019 : Siebenhofer brilla in discesa - Federica Brignone in corsa per la medaglia! : Dopo un doppio spostamento di orario per colpa del meteo (inizialmente la gara era prevista alle ore 11.00, quindi posticipata alle ore 12.00, per essere poi disputata alle 11.30) si è disputata la discesa libera valida per la Combinata femminile dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are. Sotto una fitta nevicata (e con la partenza abbassata ancora una volta all’altezza del supergigante) abbiamo assistito al primo capitolo (lo slalom scatterà ...

LIVE Sci alpino - Combinata femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : Holdener stra-favorita - Federica Brignone ci prova per la medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino. Ad Are (Svezia) si assegna la terza medaglia, la seconda in campo femminile. Nella località scandinava andrà in scena una sfida tutto sommato aperta per le posizioni da podio, dopo la rinuncia di Mikaela Shiffrin. Tanti pretendenti alle medaglie: ne vedremo come sempre delle belle su un una posta, secondo gli esperti, non particolarmente ...