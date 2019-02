MotoGp – Test Sepang | terminato il Day3 | Ducati show in Malesia | polverizzato il record

MotoGp - Test Sepang 2019 : risultati 8 febbraio. Danilo Petrucci vola - Ducati scatenata! Valentino Rossi si concentra sulla durata : Si sono conclusi i primi Test pre-stagionali riservati alla MotoGP di Sepang (Malesia) e la Ducati ha voluto alzare la voce nella terza, ed ultima, giornata di prove. La parte più importante del turno si è svolta nella mattinata malese, con Danilo Petrucci che è andato a sbriciolare addirittura il record della pista (dato non ufficiale, non trovandoci nel weekend di gara) con un eccezionale 1:58.239 al decimo dei suoi 32 giri. Il pilota umbro ...

MotoGp – Test Sepang : cala il sipario sulla prima sessione del 2019 - tutte le immagini del Day-3 [GALLERY] : Con la terza giornata di prove, si chiude la prima sessione di Test del 2019 di MotoGp: nella gallery tutte le foto del Day-3 Si conclude oggi la sessione di Test di MotoGp in Malesia, una tre giorni intensa per tutti i team, intenti a sviluppare e mettere a punto le proprie moto in vista dell’ouverture di Losail. Buone le indicazioni per la Ducati, a corrente alternata invece la Yamaha, brillante con Viñales e un po’ opaca con ...

MotoGp – Test Sepang - Marquez non si sbilancia : “ho dato ai giapponesi la risposta più importante - ma va presa con le pinze” : Il problema alla spalla non impedisce a Marquez di effettuare il lavoro programmato con la Honda: le parole del campione del mondo al termine dell’ultima giornata di Test a Sepang E’ un Marc Marquez fisicamente ancora non del tutto pronto, quello che ha parlato con la stampa al termine dell’ultima giornata di Test a Sepang, conclusa dal campione del mondo col largo anticipo rispetto ai colleghi. Lo spagnolo della Honda ...

MotoGp – Test Sepang - Iannone non ce la fa : il pilota Aprilia salta la terza giornata di lavoro : Un’infezione ferma Andrea Iannone: il campione di Vasto rinuncia alla terza e ultima giornata di Test a Sepang, al suo posto per l’Aprilia c’è Bradley Smith E’ in corso in Malesia la terza e ultima giornata della prima sessione invernale di Test di MotoGp del 2019, dopo quelle effettuate lo scorso anno al termine della stagione 2018. I piloti sono in pista a Sepang per mettere a punto alcuni importanti dettagli ...

MotoGp Test Sepang - Ducati in gran forma : Petrucci guida il poker : Uno, due, tre, quattro. E' super Ducati nell'ultima giornata dei Test in Malesia, primo atto invernale del Motomondiale, che sarà replicato dal 23 al 25 febbraio a Losail, Qatar, sede anche del primo ...

MotoGp - Test Sepang : in arrivo la pioggia - Marquez si ferma : MotoGp, Test Sepang: Marc Marquez ha terminato la sua giornata di Test, adesso in pista potrebbe arrivare la pioggia a farla da padrona MotoGp, Test Sepang a 3 ore dal termine della sessione è in arrivo la pioggia in pista, che condizionerà ovviamente le scelte dei team. I piloti stanno infatti forzando la mano adesso alla ricerca del tempo migliore, per poi rientrare ai box in caso di forte pioggia. A quest’ultima parte dei Test non ...

MotoGp - Test Sepang : a 4 ore dal termine - Petrucci piazza il miglior tempo - dominio Ducati : MotoGp, Test Sepang: Petrucci e la sua Ducati al comando in questa prima parte di Test, Valentino Rossi momentaneamente al decimo posto MotoGp, Test Sepang. Un super Petrucci è parso subito in grande forma e con un ottimo feeling con la sua nuova Ducati. Il pilota azzurro ha infatti fatto registrare il miglior tempo nei Test di Sepang a 4 ore dal termine della giornata con un 1:58.239 utile a piazzarsi davanti a Bagnaia. Polverizzato il ...

LIVE MotoGp - Test Sepang 2019 in DIRETTA : 8 febbraio - Valentino Rossi cerca conferme. Dovizioso alla riscossa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Test di MotoGP in Malesia. Sul tracciato di Sepang la parola passai ai motori! Dopo le presentazioni delle nuove moto e le considerazioni in prospettiva, è tempo che sia il cronometro l’unico giudice in grado di emettere una sentenza definitiva. C’è attesa! In casa Ducati, il ruolo di numero è designato, al di là delle smentite. Sarà Andrea Dovizioso a lanciare il ...

Calendario Test MotoGp 2019 : date - programma - orari e tv : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEI Test DI MotoGP A SEPANG (6 FEBBRAIO) Signore e signori, tra 40 giorni esatti la MotoGP tornerà in pista. Il Mondiale 2019 è molto più dietro l’angolo di quel che si pensi. I piloti, infatti, tra poco più di un mese inizieranno a fare sul serio, con i primi Test pre-stagionali, in vista di un Calendario quanto mai fitto. Il primo assaggio della MotoGP lo vivremo con la tre-giorni di Sepang, in ...

MotoGp - Test Sepang 2019 : terza giornata (8 febbraio). Orario d’inizio e programma. Come seguirli in tempo reale : Domani si disputerà la terza e ultima giornata della finestra di Test ufficiali per la MotoGP a Sepang, in Malesia, prima della partenza della stagione prevista tra un mese in Qatar. I team stanno sfruttando nel migliore dei modi queste giornate per verificare i progressi tecnici delle moto e per prendere delle decisioni importanti che potrebbero decidere nel bene o nel male l’esito dell’intero Campionato. I piloti avranno la ...