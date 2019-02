Karate | Europei Giovanili 2019 | Carola Casale conquista l’oro nel kata Under21!

oasport

(Di venerdì 8 febbraio 2019) L’Italia ottiene tre medaglie nella prima giornata di gare deglidiad Aalborg (Danimarca). La grande protagonista odierna è, che dopo l’argento dello scorso anno,nelUnder21. La giovane stella azzurra ha fatto valere la sua qualità sul tatami, superando al meglio i tre turni e approdando così alla finale. Qui ha eseguito in modo impeccabile ilPapuren, realizzando 25.02 punti e battendo per 1.6 la turca Firdevs Koc Arzu. Nella stessa categoria delusione invece per il campione uscente Giuseppe Panagia, che viene eliminato al primo turno.Neljunior arrivano due medaglie d’argento grazie ad Alessandro Cricco e Sara Soldano. Entrambi sono stati sconfitti in finale da un atleta turco, Cricco è stato battuto per 1.28 da Enes Ozdemir, mentre Soldano è stata superata per soli 0.24 da Keyda Nur Colak. Tra i cadetti si ...