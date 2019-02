Instagram per PC | come usarlo

La folle corsa di Alex Belli a 111 km/h per le strade di Sanremo : il video su Instagram : Sanremo, città dei fiori e delle belle canzoni, ma a quanto pare nelle ultime ore non solo. Nelle ultime ore impazza sui social un filmato in cui il protagonista, Alex Belli, si diverte con una Lamborghini per le strade di Sanremo la sua nuova fiamma Delia Duran: "Allora signorina è pronta? Baby are you ready? Ci sei?".Tutto bene se non fosse che forse, il piede nell'acceleratore è stato premuto un po' troppo e la pericolosità di una ...

Alex Belli in Lamborghini a 111 km/h per le strade di Sanremo. Pubblica il video su Instagram : l'attore convocato in questura : di Ilaria Del Prete Alex Belli convocato in questura a in mattinata. A mettere nei guai l' attore noto soprattutto per il suo ruolo nella fiction Cento Vetrine è stato un video Pubblicato sul suo ...

La tenera dedica di Fedez su Instagram per Chiara Ferragni e Leone : Fedez festeggia su Instagram il successo del suo nuovo disco e dimostra ancora una volta il suo grande amore per Chiara Ferragni e il piccolo Leone. Il rapper sta scalando le classifiche con il disco Paranoia Airlines, ma, nonostante la fama e il denaro, tutto ciò che ora conta per lui è solamente la famiglia. Lo svela in un post che ha commosso i follower che è una vera e propria dedica d’amore per la fashion blogger e il loro ...

Instagram : nuovi strumenti anti-suicidi - tool per le aziende - rinnovato multi-account - Instagram - : ... questi ultimi vanno cancellati una volta per tutte, non nascosti temporaneamente! Instagram, facendo seguito ad alcuni fatti di cronaca, ha annunciato contromisure per i contenuti autolesionistici, ...

L'uovo record su Instagram? Era una campagna per la salute mentale : Se anche tu stai soffrendo, parlane con qualcuno" recita il testo che indica un sito dove è possibile trovare le istituzioni che si occupano di salute mentale in diversi paesi del mondo. Artefice ...

Torna l'uovo dal record di like su Instagram : testimonial di uno spot per la salute mentale : Un successo che segna il debutto nel mondo della pubblicità di questa curiosa star della Rete d'inizio 2019. La prima apparizione dopo giorni in cui si è cercato di mantenere il più assoluto riserbo ...

Torna l'uovo dal record di like su Instagram : testimonial di uno spot per la salute mentale : L'ideatore è Chris Godfrey, un 29enne di Londra al lavoro per l'agenzia pubblicitaria The&Partnership, e ha fatto sapere che si tratta solo della prima di una serie di collaborazioni

Icardi su Instagram : «Se non ami l'Inter quando perde - non amarla quando vince» : MILANO - Dopo la sconfitta casalinga con il Bologna, Mauro Icardi , attraverso il proprio profilo Instagram , ha invitato i tifosi nerazzurri a sostenere la squadra in un momento particolarmente ...

Inter - Perisic su Instagram : 'Grazie anche per le critiche - sono la mia benzina' : Ivan Perisic tra i trent'anni appena festeggiati e l' Inter da riconquistare dopo i mal di pancia degli ultimi giorni di mercato. Il croato, che ha chiesto di essere ceduto ed è stato fischiato da San ...

Giulia Salemi - è super gaffe su Instagram : “Sono esaurita” - ai fan non sfugge nulla : La gaffe di Giulia Salemi su Instagram: i fan le scrivono in massa Tutti conosciamo Giulia Salemi e tutti sappiamo che non è certo la prima volta che fa una gaffe. Questa però ha il sapore di una grossa grassa risata perché l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha praticamente dimenticato di aver fatto qualcosa […] L'articolo Giulia Salemi, è super gaffe su Instagram: “Sono esaurita”, ai fan non sfugge nulla proviene ...

Diletta Leotta su Instagram : la giacca è attillata - semi-aperta e si vede tutto (FOTO) : La popolare conduttrice televisiva e radiofonica, Diletta Leotta, laureata peraltro in Giurisprudenza presso la Luiss di Roma, nei giorni scorsi, sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto, facendo letteralmente impazzire, per l’ennesima volta, i suoi (quasi) 4 milioni di follower. La conduttrice di Diletta goal, programma in onda su Dazn (canale che trasmette eventi sportivi attraverso la sottoscrizione di un abbonamento mensile) per ...