Stime sul Pil | Salvini | «Non ci hanno mai beccato | vedremo l' anno prossimo»

La manovra traballa : Commissione Ue - Upb e Fmi tagliano le Stime sul pil : A nemmeno due mesi dalla conclusione del braccio di ferro tra Roma e Bruxelles che ha rivisto e corretto la manovra economica 2019, l'impianto italiano sui conti pubblici mostra già i primi innegabili segni di cedimento. Oggi sulle bassissime stime di crescita del Belpaese hanno parlato in tre: la Commissione europea, seppure ancora con indiscrezioni (non smentite, domani la comunicazione ufficiale) che dicono di un drastico taglio al ...

Open Fiber - l'AD alla Camera : "Co-inveStimento con tutti gli operatori sulla rete - anche con Tim" : Open Fiber, ovvero la fibra ottica ultra veloce, banda ultra larga, BUL,, è disponibile a forme di coinvestimento con tutti gli operatori sulla rete, anche con Tim. Lo ha detto l'AD della società, ...

Energia : in 10 anni inveStimenti per 96 miliardi - Savona esulta : ... generando significativi impatti in termini di sostegno all'indotto nazionale, aumento del tasso di occupazione, crescita del Pil, contenimento delle emissioni e spinta all'economia circolare. l ...

Anche la Commissione Ue taglierà le Stime di crescita sull'Italia : Terzo e ultimo, in ordine di tempo, Pierre Moscovici. Dopo Bankitalia e Fondo Monetario Internazionale, tocca alla Commissione Ue dare al Governo italiano la notizia della revisione al ribasso delle previsioni sulla crescita dell'Italia. "Tra qualche settimana rivedremo le stime di crescita per l'Italia e la Ue" ha indicato ai giornalisti il commissario Ue agli affari economici prima dell'avvio della riunione Ecofin.In autunno la Commissione Ue ...

