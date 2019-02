Lyst index | i prodotti moda più desiderati | la conferma di alcuni trend

dilei

: Lyst Index Q4 2018, Italia ai vertici della moda mondiale. - Gazzettadmilano : Lyst Index Q4 2018, Italia ai vertici della moda mondiale. - GiovannaDiTroia : RT @DanieleDAmico_: The @lyst Index Q4/2018, la classifica trimestrale dei #brand e prodotti di #moda più desiderati. L'#Italia è prima. @g… - DanieleDAmico_ : The @lyst Index Q4/2018, la classifica trimestrale dei #brand e prodotti di #moda più desiderati. L'#Italia è prima… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019), motore di ricerca leader nel mondo della, ha pubblicato la classifica con le preferenze del settore fashion, uomo e donna a livello globale e ha redatto la sua classifica per l’ultimo trimestre del 2018, nella nuova edizione di, il report che individua i marchi e idipiùsu scala mondiale.brand mi hanno stupito, altri sono stati una piacevole, ipiù: Gucci in testa E’ un periodo d’oro per il brand Gucci, che sale alla testa della classifica. Dopo aver lanciato il portale “Equilibrium” per raccontare le sue pratiche sostenibili, anche il gruppo di cui fa parte, Kering, è stato definito come il secondo gruppo più sostenibile al mondo. Che sia finalmente il momento della svolta verso un’epoca dipiù amica dell’ambiente e dei ...