Venezuela - il vicepremier Luigi Di Maio : "Né con Maduro né con GUAID ó : Italia deve essere neutrale" : ..."meccanismo" di dialogo Uruguay e Messico hanno proposto oggi l'istituzione di un meccanismo di dialogo senza condizioni preliminari per facilitare una soluzione negoziata della crisi politica in ...

Venezuela - GUAIDò ringrazia Paesi Ue : 6.11 Il presidente dell'Assemblea nazionale Venezuelana, Guaidò, ha incontrato i rappresentanti dell'Unione europea e li ha ringraziati per il riconoscimento ricevuto come presidente ad interim. "Abbiamo conversato con rappresentanti della Ue per consolidare il loro appoggio e la transizione democratica", ha scritto Guaidò su Twitter. Nel corso della riunione ha nuovamente ringraziato la "comunità internazionale".