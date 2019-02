Franzoni libera | don Nicolini | prete che l’ha seguita in carcere | “Ha ricostruito la sua

Cogne - Annamaria Franzoni è libera : 'Vorrei far capire che sono innocente' : Fu condannata nel 2008 a 16 anni per l'omicidio del figlio Samuele di tre anni, a il 30 gennaio 2002. Da qualche settimana, come riferisce l'Ansa, è una donna libera. Il Tribunale di sorveglianza di ...

Cogne - Annamaria Franzoni è libera : «Vorrei far capire che sono innocente» : Fu condannata nel 2008 a 16 anni per l'omicidio del figlio Samuele di tre anni, a Cogne il 30 gennaio 2002. Da qualche settimana, come riferisce l'Ansa, Annamaria Franzoni è una...

Annamaria Franzoni è libera : “Sono contenta ma vorrei far capire che non sono stata io” : Da oggi Annamaria Franzoni è libera. La madre del piccolo Samuele, ucciso a Cogne il 30 gennaio 2002, era stata condannata a 16 anni per l’omicidio del figlio. Il tribunale di sorveglianza ha deciso di liberarla prima del previsto grazie alla buona condotta. Da oltre quattro anni, ovvero dal giugno 2014, stava scontando la sua pena ai domiciliari a...

Cogne - Annamaria Franzoni è libera : «Vorrei far capire che sono innocente» : Fu condannata nel 2008 a 16 anni per l'omicidio del figlio Samuele di tre anni, a Cogne il 30 gennaio 2002. Da qualche settimana, come riferisce l'Ansa, Annamaria Franzoni è una...

Caso Cogne - Annamaria Franzoni è libera. Ha espiato la pena : Dei 16 anni a cui era stata condannata, ne ha scontati meno di 11 grazie a tre anni di indulto e ai benefici concessi per aver seguito un percorso di rieducazione e reinserimento

Cogne - Franzoni libera : «Sono innocente - vorrei farlo capire» : Da un lato sono contenta, dall'altro vorrei trovare la maniera di far capire alla gente che non sono stata io». Così Annamaria Franzoni avrebbe reagito, parlando con persone a lei...

Delitto di Cogne - Franzoni è libera : «Vorrei far capire che sono innocente» : Condannata a 16 anni nel 2008 per l’omicidio del figlio Samuele di 3 anni avvenuto il 30 gennaio del 2002. Gli anni sono stati ridotti a meno di 11 grazie a tre di indulto e ai giorni concessi di liberazione anticipata

Franzoni libera - 17 anni fa il delitto del piccolo Samuele : La pena dal 2014 era già stata attenuata con gli arresti domiciliari, ma ora è una donna libera. Annamaria Franzoni , la mamma di Cogne condannata in via definitiva a 16 anni per l'omicidio del figlio ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Annamaria Franzoni è libera : scontata la pena - 7 febbraio 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. E' definitivamente libera Annamaria Franzoni, la mamma di Cogne che uccise il figlio nel 2012 , 7 febbraio 2019,

Annamaria Franzoni è libera : Torino, 7 feb. (AdnKronos) - Annamaria Franzoni è tornata libera. La mamma che fu condannata per l'omicidio del figlio Samuele Lorenzi a Cogne ha finito di scontare la sua pena. "Il raggiungimento del fine pena - spiega all'Adnkronos il legale di Annamaria Franzoni, Paola Savio - non deve suscitare

Annamaria Franzoni libera con tre mesi di anticipo. I legali : «Ora l'oblio» : Fu condannata nel 2008 a 16 anni per l'omicidio del figlio Samuele di tre anni, a Cogne il 30 gennaio 2002. Da qualche settimana, come riferisce l'Ansa, Annamaria Franzoni è una...

Annamaria Franzoni libera con tre mesi di anticipo. I legali : «Ora l'oblio» : Fu condannata nel 2008 a 16 anni per l'omicidio del figlio Samuele di tre anni, a Cogne il 30 gennaio 2002. Da qualche settimana, come riferisce l'Ansa, Annamaria Franzoni è una...

Annamaria Franzoni è libera : Torino, 7 feb., AdnKronos, - Annamaria Franzoni è tornata libera. La mamma che fu condannata per l'omicidio del figlio Samuele Lorenzi a Cogne ha finito di scontare la sua pena. "Il raggiungimento del ...

La Franzoni è libera con 3 mesi d'anticipo : Per l'omicidio del figlio Samuele (avvenuto nel 2002) la donna fu condannata a 16 anni nel 2008. La pena è stata espiata in anticipo.