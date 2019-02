Anticipazioni Una Vita | Adela sorprende Elvira e Simon mentre si baciano

The Good Doctor 2 : Shaun sconvolge Lea con una sorpresa : Anticipazioni 10 febbraio : Domenica 10 febbraio, dalle 21.25 su Rai2, tornano in prima serata le avventure del dottor Shaun Murphy, ancora una volta interpretato da Freddie Highmore, il particolarissimo medico specializzando in chirurgia affetto dalla Sindrome del savant e autistico ad altissimo funzionamento. Dopo l’esordio con buoni ascolti della seconda stagione, che segue l’autentico boom di spettatori fatto registrare durante l’estate del 2018, ...

Una Vita Anticipazioni : ELVIRA e SIMON si baciano ancora - ma ADELA li vede : Novità all’orizzonte per SIMON Gayarre (Jordi Coll) ed ELVIRA Valverde (Laura Rozalen) nei prossimi episodi italiani di Una Vita e tutto avrà inizio quando Arturo Valverde (Manuel Regueiro) sfiderà a duello il povero Victor Ferrero (Miguel Diosdado). Una Vita anticipazioni: ARTURO sfida VICTOR a duello! Eh sì: come abbiamo anticipato in precedenza ai nostri lettori, ELVIRA creerà dei “piccoli problemi” nella coppia formata da ...

Anticipazioni Una Vita : Lolita trova il cadavere dell'agente della scorta assunto da Ramon : Le trame dello sceneggiato di origini iberiche “Una Vita”, nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, sono sempre più appassionanti. Negli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, la famiglia Palacios sarà alle prese con dei grossi problemi, sempre a causa di Antonito. Quest’ultimo finirà dietro le sbarre del carcere con una gravissima accusa dopo essere caduto nella trappola di un anziano chiamato Belarmino. Lolita Casado ...

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 11-17 febbraio 2019 : Blanca Rifiuta Diego! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 11 a domenica 17 febbraio 2019: Diego ritorna per Blanca ma lei chiude per sempre! Simon non perdona Elvira! Anticipazioni Una Vita: Diego ritorna per la sua amata che lo delude fortemente! Olga inizia ad imitare Blanca, mentre Samuel e sua moglie giungono nei pressi del Bosco delle Dame. Simon non riesce a perdonare Elvira ed Arturo la incita a vendicarsi di lui! Maria Luisa e Victor in ...

Una Vita - Anticipazioni puntate dal 10 al 15 febbraio : lo scandalo : anticipazioni Una Vita, puntate prossima settimana: Elvira svela un segreto Arturo Valverde potrebbe giocare un brutto scherzo a Simon nelle prossime puntate di Una Vita. Elvira infatti continuerà ad avercela con l’ex per averla rifiutata e, negli appuntamenti della prossima settimana della soap, attaccherà anche Adela. La Valverde confesserà all’ex suora che Susana è la madre biologica di Simon. Quando il maggiordomo apprenderà ...

Una Vita Anticipazioni : LOLITA trova un morto per strada - ecco chi è… : Nei prossimi mesi della telenovela Una Vita sono in arrivo dei grossi guai per la famiglia Palacios! Come già abbiamo anticipato, Antoñito (Alvaro Quintana) verrà arrestato con l’accusa di truffa aggravata ai danni del Comune; ciò accadrà quando il suo socio Belarmino sparirà con tutto il denaro destinato alla costruzione di un monumento in onore dei soldati caduti nella guerra di Cuba. Una Vita anticipazioni: ANTOÑITO, arrestato, riceve ...

Anticipazioni 'Una vita' dal 10 al 15 febbraio : la partenza di Diego : Nuove Anticipazioni settimanali di "Una vita", la nota soap spagnola nata dalla penna di Aurora Guerra, già autrice de "Il Segreto". Qui di seguito, infatti, si parlerà delle trame riguardanti gli episodi italiani della soap che verranno trasmessi su Canale 5 dal 10 al 15 febbraio. Al centro di tutte le vicende, la prossima settimana, troveremo la partenza di Diego, lo strano comportamento di Olga e il progetto di Antonito e Beniamino. Il ...

Una Vita Anticipazioni 7 febbraio 2019 : Blanca assicura a Diego che il figlio non è suo : La Dicenta deve affrettarsi nel confessare al più anziano dei fratelli Alday che il bambino che porta in grembo non è suo.

Una Vita Anticipazioni Spagnole : la storia di Trini Crespo : Presto assisteremo al triste addio di Trini Crespo, vi raccontiamo di seguito il percorso del personaggio nelle trame della soap.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di giovedì 7 e venerdì 8 febbraio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di giovedì 7 e venerdì 8 febbraio 2019: Dopo che Blanca gli ha detto che il figlio che aspetta è di Samuel, Diego si prepara a lasciare Acacias. Servante fa capire a Juana che tra loro è finita, ma lei gli ride in faccia e gli dà dell’illuso. Lui fa finta di essere spavaldo, ma poi rivela a Martín e Fabiana che soffre per l’assenza di Paciencia. Adela e Simon scoprono che Elvira ha inviato il falso ...

Anticipazioni Una Vita : Olga rapisce Blanca - Ursula e Samuel si alleano : Una Vita Anticipazioni: Olga ossessionata da Blanca decide di ucciderla Nelle prossime puntate di Una Vita, Olga decide di mettere fine alla Vita della sua stessa sorella, Blanca. Le Anticipazioni rivelano che quest’ultima si rende conto dell’instabilità della sorella, tanto che rivela a Samuel di voler trovare per lei uno specialista che possa aiutarla. Ma […] L'articolo Anticipazioni Una Vita: Olga rapisce Blanca, Ursula e ...

Beautiful - Anticipazioni USA : HOPE fortunata (almeno) nel lavoro? : Come già accennatovi, nelle attuali puntate americane di Beautiful, HOPE Spencer, alla luce del lutto per la morte di sua figlia Beth (in realtà viva e adottata da una inconsapevole Steffy), riceverà degli stimoli per gettarsi sul lavoro, con la speranza di riprendere una vita il più normale possibile e superare la perdita. Mesi fa, infatti, Ridge si ritrovò di fronte ad una scomoda scelta: ferma restando la couture (la linea d’alta ...

Una Vita Anticipazioni 6 febbraio 2019 : Ursula scopre che Blanca aspetta un bambino : La terribile Dicenta metterà alla berlina la figlia, rivelando davanti a tutti che sta aspettando un figlio...ma chi sarà il padre?

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 6 febbraio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di mercoledì 6 febbraio 2019: Antoñito chiede la mano di Lolita di fronte alla sua famiglia, a Servante e a Fabiana… Leonor accompagna da un medico la sua amica Blanca, la quale apprende che è davvero incinta… Blanca non sa come affrontare la situazione della gravidanza, ma Ursula la anticipa: grazie a Carmen, scopre che la figlia aspetta un bambino e annuncia subito la notizia a Diego e ...