Verona | bambino di 11 anni sviene improvvisamente in casa e muore per arresto cardiaco

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Una vicenda tanto grave quanto raccapricciante quella che si è consumata nei giorni scorsi nella provincia di, precisamente nel piccolo comune di Lavagno, dove undi appena undicisi è spento a causa di unimprovviso. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, nella serata di lunedì 4 febbraio il bimbo si trovava all'interno della propria abitazione con la sua famiglia quandosi è sentito male, svenendo davanti ai propri genitori. A quel punto è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Confortini digrazie all'intervento degli operatori del pronto soccorso, ma purtroppo il piccolo è deceduto dopo unche non gli ha lasciato scampo.Tragedia in provincia diall'improvviso epoi in ospedale Secondo quanto si apprende dal sito in questione, infatti, nonostante i tantissimi ...