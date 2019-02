Mauro Corona contro Roberto d' Agostino Video Cartabianca | ' Ma vai a cagare | cog*ione'

Cartabianca - Mauro Corona come Matteo Salvini : si presenta con la divisa della Forestale da Bianca Berlinguer : Mauro Corona si è presentato in studio a CartaBianca su Raitre da Bianca Berlinguer con la divisa della Forestale. Proprio come Matteo Salvini che spesso indossa le divise delle forze dell'ordine, lo scrittore, ospite fisso della trasmissione si è vestito così in onore del corpo Forestale. Nella sco

#Cartabianca - "perché Bianca Berlinguer invita sempre Mauro Corona". Gossip scatenato - si svela tutto : Molti, in questi mesi, si sono domandati maliziosamente: "Perché Bianca Berlinguer continua a invitare Mauro Corona a #CartaBianca"?. Sì, la risposta c'entra con il feeling creatosi tra la composta conduttrice di Raitre e il vulcanico montanaro-intellettuale. E a spiegarlo è Aldo Grasso, il più seve

Mauro Corona Vs Marco Minniti/ Video Cartabianca : 'Non mi prenda per il cu*o - non dica stupidaggini' : Mauro Corona contro Marco Minniti, Video Cartabianca: 'Non mi prenda per il cu*o, non dica stupidaggini'. Ecco cosa è successo

Cartabianca - lite tra Mauro Corona e Marco Minniti : Duro scontro tra Marco Minniti e Mauro Corona a Cartabianca. E pensare che i due pochi minuti prima si erano scambiati attestati di stima e dolci parole. Ma all’ex ministro dell’Interno è bastato poco per cambiare espressione e passare dal sorriso divertito ai plateali segni di stizza.Tutta colpa della soppressione del Corpo Forestale, divenuta un vero e proprio chiodo fisso per l’alpinista, che ogni settimana chiede alla Berlinguer di ...

CartaBianca - tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer scoppia l’ennesima “rissa”. Lui : “Bianchina io prendo e me ne vado”. Lei : “Io faccio quello che mi pare” : L’incontro settimanale a Carta Bianca tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer continua a regalare spunti tra battutine e discussioni. Nella puntata in onda martedì 22 gennaio lo scrittore e la giornalista si sono resi protagonisti di uno scontro a inizio puntata: “Signor Corona, sono successe delle cose davvero drammatiche durante questo fine settimana, abbiamo dei servizi molto importanti con un inviato al bordo della Sea Watch, se per ...

“Sai che le farei?”. Mauro Corona su Bianca Berlinguer : imbarazzo in diretta tv : Mauro Corona non si è fatto sfuggire l’occasione. Ospite fisso di CartaBianca ha preso al balzo la palla per un improvvisato quanto galante corteggiamento, se così si può definire, nei confronti della conduttrice Bianca Berlinguer. Corona, nel dettaglio, ha detto: “Io non mi farei mai baciare la mano. Solo a lei la bacerei”, rivolgendosi alla Berlinguer. La frase, pronunciata in riferimento al caso del baciamano di Matteo Salvini, ha ...

Cartabianca - Mauro Corona fa il cascamorto con Bianca Berlinguer : 'Dove la bacerei...' : 'Io non mi farei mai baciare la mano. Solo a lei la bacerei'. Mauro Corona, ospite fisso di Bianca Berlinguer a CartaBianca , su Rai tre , fa il cascamorto con la conduttrice, riferendosi al caso del ...

CartaBianca - il siparietto tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer. La conduttrice : “Lei usa il viagra?”. E lui : “Venga a sperimentarlo” : Ennesimo siparietto tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona, ormai ospite fisso a CartaBianca su RaiTre e, a modo suo, vera e propria “infusione di ilarità” nella la trasmissione . Stavolta l’argomento è il viagra. Tutto comincia con la conduttrice che dice allo scrittore montanaro: “Ma scusi, le sta messo male: in mezz’ora mi ha già detto tre volte che sono sciupata”. E lui: “Eh sto messo male, non esiste ...

Mauro Corona e il messaggio che commuove i social per la morte del cagnolino : Mauro Corona è uno dei protagonisti di Cartabianca e di fatto quasi ogni settimana dà vita ad una sorta di siparietto con la conduttirce dela talk show, Bianca Berlinguer. Ma nel corso dell'ultima ...

Mauro Corona : l’addio social a Roci - il suo cagnolino e migliore amico - commuove i fan : Mauro Corona ha voluto condividere con i suoi fan di Instagram il suo dolore per la perdita di Roci, il suo “migliore amico”. Un addio straziante, quello dello scrittore al cagnolino che gli ha fatto compagnia per 16 lunghi anni. Ricordi lasciati scritti sotto una bellissima immagine di molti anni fa in bianco e nero di Corona che abbraccia Roci. “Dopo 16 anni di avventure per boschi e montagne – scrive nel post -, il mio migliore amico Roci, ...