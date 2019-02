La truffa del finto chirurgo tradito dai guanti

Napoli - truffa della benzina con un telecomando : La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato due stazioni di servizio, con un telecomando nascosto veniva erogato meno carburante di quanto pagato. Sulla colonnina di distribuzione le Fiamme Gialle ...

Clienti della Biver sott'attacco da truffatori professionisti : Numerosi tentativi di truffa ai danni di correntisti e risparmiatori della Biverbanca. Dopo una serie di segnalazioni, il personale dell'istituto ha diramato un messaggio attraverso la posta ...

Conto corrente con documenti falsi - cosa rischia la vittima della truffa : Conto corrente con documenti falsi, cosa rischia la vittima della truffa Conto corrente con identità rubata: i rischi Aprire un Conto corrente con documenti falsi è un reato. Chi effettua questa truffa deve dunque rispondere alla giustizia. Fortunatamente, anche grazie all’ accortezza degli sportellisti, spesso capita di leggere storie a lieto fine. Notizie di cronaca che si concludono con l’arrivo dei Carabinieri nella filiale bancaria, ...

L’epic fail del finto truffatore : getta il ghiaccio per terra e simula la caduta per farsi risarcire. Ma per lui finisce male… : Prima riempie un bicchiere col ghiaccio, poi lo getta per terra e, dopo aver controllato di essere solo, finge di scivolare. Lo stratagemma per farsi risarcire da un locale di Woodbridge, nel New Jersey, messo in atto da Alexander Goldinsky, 57enne di Randolph, non ha portato alle conseguenze sperate. La telecamera di videosorveglianza, infatti, ha incastrato l’uomo, che è stato arrestato – e in un secondo momento rilasciato – ...

Roma - la trappola del falso Modigliani venduto a un americano : fermata una truffa da 9 milioni : Roma - Uno dei più grandi artisti italiani del Novecento. Opere di inestimabile valore. E falsi che, oramai, non si contano più. E sì perché delle sculture e dei quadri di Amedeo Modigliani si ...

Monito della Ue su rimborsi a risparmiatori truffati. Di Maio : "Noi lo facciamo e basta" : Mentre ieri il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia, Lega, si era detto disponibile a correggere le norme per rispettare la normativa europea, oggi Di Maio sembra voler sfidare Bruxelles: '...

Sea Watch - Daniela Santanchè svela la truffa della Ue : "Quanti ne rimarranno in Italia" : "Se vogliamo integrare bisogna offrire lavoro e il lavoro in Italia non c'è. Come tutti noi, proprio perché sono uguali a noi hanno bisogno di mangiare dormire e avere un tetto quindi finiscono nel circuito della delinquenza". Daniela Santachè, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, part

Claudio Lotito - la retata del pm sulla maxitruffa delle multe : sequestrati 26mila euro al patron della Lazio : Sono 197 gli indagati dalla procura di Roma per un giro di multe cancellate. Tra questi c'è il presidente della Lazio Claudio Lotito indagato per concorso in falso e truffa, l'ex responsabile e altri tre dipendenti del Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale che si occupa delle sanzioni e d

Falsi incidenti : truffa da 3 milioni - 17 arrestati e 130 indagati. Sgominate due associazioni a delinquere - Video : Massa-Carrara - Un'operazione lunga quattro anni, 17 arrestati, 130 indagati, oltre 100 incidenti Falsi, 159 reati contestati, due associazioni a delinquere, truffe quantificate in 3 milioni di euro. ...

Si finge prete - celebra messa e confessa i fedeli : smascherato un truffatore - l’ira del vescovo che lo ha interdetto : Alessio Prencipe ha mentito sulla sua identità di monaco e presbitero. E’ questa in sintesi, la comunicazione fatta dal vescovo della diocesi di San Severo, monsignor Giovanni Checchinato. L’uomo si è spacciato per monaco benedettino e prete, e ha celebrato anche messa, oltre a confessare i fedeli, a Torremaggiore, in provincia di Foggia. Dopo “gli ultimi spiacevoli eventi che hanno creato disorientamento, soprattutto nella ...

Posillipo - truffa dello specchietto sventata dalla polizia : NAPOLI. Nella tarda mattinata di oggi gli agenti della polizia di Stato del Commissariato di Posillipo hanno denunciato in stato di libertà M.C., 45enne napoletano, per il reato di truffa. I ...

La truffa dell’assegno e la fotografia su whatsapp - in aumento le segnalazioni : La segnalazione arriva da parte del Movimento del Cittadino. Si tratta di una truffa tanto semplice da realizzare quanto efficace e pericolosa. Il truffatore mette online un annuncio relativo alla vendita di un automobile. Trovato il compratore e concluse le trattative, una volta accordati sulla cifra, il sedicente venditore comunica di non aver bisogno di alcuna caparra. Chiede però, a riprova della vostra buona fede e per dimostrare ...

La maxi truffa dell'Iva : business da 150 milioni - 13 arresti tra Napoli e Chieti : Dalle prime ore di questa mattina, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, in collaborazione con la Compagnia della Guardia di Finanza di Chieti e la Squadra...