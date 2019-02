La scelta di Teresa Langella | primi spoiler sulla registrazione | la serenata di Antonio

Anticipazioni U&D - la scelta di Teresa in villa : le sorprese di Andrea e Antonio : Cresce l'attesa da parte del pubblico di Uomini e donne per la messa in onda della prima scelta in villa di Uomini e donne. La trasmissione di Maria De Filippi, infatti, quest'anno sperimenterà una nuova modalità di scelta e per la prima volta si uscirà dallo studio del dating show per fare in modo che i tronisti siano protagonisti di una serata indimenticabile organizzata in una villa. La prima a congedarsi con questa modalità di scelta sarà la ...

Anticipazioni Uomini e Donne : la scelta di Teresa Langella in dirittura d'arrivo in prima serata : C’è molta attesa per la scelta di Teresa Langella a Uomini e Donne. Secondo le Anticipazioni che stanno circolando nelle ultime ore, la partenopea è in villa da alcuni giorni con i due corteggiatori Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi e dovrebbe decidere quale dei due ragazzi sarà il suo fidanzato tra poche ore. Intanto sul trono classico sono arrivati due nuovi tronisti che prenderanno il posto di Teresa e Andrea Cerioli, che ricordiamo ha ...

U&D - attesa per la scelta di Teresa e intanto lei ha baciato Andrea con grande passione : A Uomini e donne è giunto il momento di pensare a quelle che saranno le scelte degli attuali tronisti in carica, le quali come ben saprete verranno trasmesse in prime time. Una delle novità di questa stagione, infatti, riguarda proprio la messa in onda di alcuni speciali del dating show di Maria De Filippi nel prestigioso slot della prima serata, precisamente a partire da venerdì 15 febbraio, quando verrà trasmessa la prima scelta, che vedrà ...

Anticipazioni U&D - si avvicina la scelta di Teresa : Andrew e Antonio sono in villa : Negli scorsi giorni c'è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne , il popolarissimo dating show di Canale 5 condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Le Anticipazioni di U&D hanno riguardato i troni di Ivan che ha dovuto fare i conti con il tradimento clamoroso di Natalia, ma c'è stato spazio anche per Luigi che ha baciato Irene scaricando Giorgia. In queste ore, però, vari rumors raccontano di ...

U&D : scelta nel castello per i tronisti - Angela prende il posto di Teresa : "Uomini e donne" che continua a fare ottimi ascolti colpendo il pubblico con nuove simpatiche gag, regala una novità al suo pubblico: la scelta in prima serata, con tanto di registrazione in un castello. Ecco l'ultima trovata della produzione di Maria De Filippi per coinvolgere con nuove emozioni i numerosi telespettatori. Dopo la fine del percorso di Luigi, Lorenzo, Teresa ed Ivan arriva Angela Nasti, sorella della più famosa fashion blogger ...

Speciale Uomini e donne la scelta : prima puntata con Teresa Langella : ll primo dei tre appuntamenti con Speciale Uomini e donne la scelta andrà in onda venerdì 15 febbraio 2019 a partire dalle 21,20 su canale 5. Protagonista della prima puntata la tronista Teresa Langella che si troverà a scegliere tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Uno scenario da favola tra villa e castello in cui avverrà la festa di fidanzamento alla presenza del prescelto. Il tutto organizzato da Valeria Marini, new entry di questa nuova ...

Gossip U&D - la scelta di Teresa Langella : arriva l'augurio dell'ex corteggiatore Pierpaolo : Per Teresa Langella si avvicina sempre di più il momento della fatidica scelta finale a Uomini e donne. La tronista partenopea, infatti, al più presto si congederà dalla trasmissione di Maria De Filippi rivelando il nome della persona con la quale intende costruire un futuro fuori dal contesto televisivo. E, a pochi giorni dalla fatidica registrazione finale, ecco che sono arrivati anche degli auguri speciali per Teresa, da parte di un suo ex ...

Uomini e donne - la scelta di Teresa Langella : gli auguri di Pierpaolo Pretelli (foto) : Tempo di scelte a Uomini e donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria de Filippi. Arrivata a conclusione del suo percorso all'interno del programma, tocca ora alla campana Teresa Langella scegliere con quale fra i corteggiatori intraprendere una conoscenza lontana dalle telecamere e dai riflettori del programma.La scelta della cantante napoletana sarà mandata in onda in uno degli speciali in prima serata del dating show, il primo ...

Anticipazioni Uomini e donne di sera : la prima scelta sarà quella di Teresa : Per Uomini e donne è giunto il momento di sbarcare in prima serata. La storica trasmissione di Maria De Filippi approderà nella prestigiosa fascia oraria del prime time per una serie di appuntamenti speciali che saranno dedicati alle scelte degli attuali tronisti in carica. In questi giorni stanno circolano in televisione e anche sui social i primi promo che annunciano la scelta che vedremo in onda nel corso della prima puntata di Uomini e donne ...

Anticipazioni U&D : la scelta di Teresa Langella dovrebbe andare in onda il 15 febbraio : Anche quest'anno il programma Uomini e Donne va in onda nel prime time di Canale 5. Tutti i fan della trasmissione sanno che in questa stagione del people show di Maria De Filippi c'è la novità delle scelte in onda in prima serata. Questo evento inizialmente era stato pensato solo per due tronisti, ma visto l'entusiasmo dei telespettatori è stato allargato anche agli altri tronisti che partecipano alla trasmissione. Al momento stando alle ...

Uomini e Donne di sera - data d’inizio : ecco quando va in onda la scelta di Teresa : Uomini e Donne: la scelta di Teresa in prima serata su Canale 5: la data d’inizio Uomini e Donne: la scelta, questo è il nome del serale della trasmissione di Maria De Filippi. Oggi è stata svelata la data d’inizio. Sappiamo ormai da un po’ di tempo che in questa stagione del people show le […] L'articolo Uomini e Donne di sera, data d’inizio: ecco quando va in onda la scelta di Teresa proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e donne : Teresa bacia Antonio e prepara la scelta - Andrew in silenzio : Il trono di Teresa Langella nel programma Uomini e donne è ormai prossimo alla conclusione. Nel corso della registrazione del 17 gennaio (e che molto probabilmente andrà in onda su Canale 5 la prossima settimana), la napoletana ha annunciato di avere ormai concluso il percorso in studio e di essere pronta ad andare in villa con Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Solo dopo aver passato insieme a loro un giorno e una notte, prenderà la decisione ...

UeD : Andrea scompare prima della scelta di Teresa - Antonio reagisce così : La scelta di Teresa a UeD, i movimenti social di Antonio e Andrea La scelta di Teresa Langella si sta avvicinando e a Uomini e Donne ne vedremo senza dubbio delle belle, visto che il trono della verace napoletana è stato un tripudio di emozioni, tra pianti, fraintendimenti, baci e coccole, fino all’ultima registrazione. Cosa […] L'articolo UeD: Andrea scompare prima della scelta di Teresa, Antonio reagisce così proviene da Gossip e ...

Andrea Dal Corso / Uomini e Donne - è la scelta di Teresa Langella? La tronista nega il bacio ma... : Andrea Dal Corso sarà la scelta di Teresa Langella a Uomini e Donne? La tronista gli nega il bacio anche in questa puntata ma fa dichiarazioni importanti