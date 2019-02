I timori dell' Fmi sull' Italia | ' Recessione possibile e rischio contagio globale'

Cina : nascite ancora in calo - timori per l’invecchiamento della popolazione : Secondo i dati diffusi dal National Bureau of Statistics cinese, lo scorso anno si sono registrate 15,23 milioni di nascite nel Paese, un calo di due milioni rispetto all’anno precedente: la popolazione cinese è quindi cresciuta nel 2018 a un ritmo più lento, sollevando timori di invecchiamento del Paese, che creerà ulteriore pressione su un’economia già in rallentamento. I morti sono stati 9,93 milioni nel 2018: si è registrato un ...

Frenata della produzione industriale - si rafforzano i timori di recessione per l'Italia : Nuova doccia gelata sulle prospettive dell'economia italiana. La produzione industriale ha mostrato a novembre una flessione dell'1,6% rispetto al mese precedente e del 2,6% su base annua , secondo i dati pubblicati oggi dall' Istat . Si ...

Cina - l'inflazione delude. timori di rallentamento dell'economia : Nubi all'orizzonte per l'economia globale. I prezzi al consumo cinesi hanno registrato un calo nel mese di dicembre, scatenando Timori tra gli investitori legati alla crescita economica mondiale

Per i timori di un rallentamento dell'economia - il prezzo dell'oro è salito ai massimi : Il timore di un rallentamento della crescita economica globale manda in tilt le Borse e fa impennare il prezzi dell'oro, il bene rifugio per eccellenza, che sale al top da sei mesi. Il prezzo dell'oro ...

Terremoto Catania : 320 sfollati - 28 feriti. I timori dell’Ingv : “Non escludiamo nuovi eventi” : L'epicentro tra Zafferana Etnea, Aci Catena e Acireale, dove molte persone hanno deciso personalmente di trascorrere la notte nelle strutture messe a disposizione dai comuni (palestre e scuole). A Pennisi, è crollata la statua di Sant'Emidio, il santo protettore dai terremoti, nella chiesa di Santa Maria del Carmelo.Continua a leggere

Siria - Usa : “iniziato il ritiro delle truppe”. timori del Pentagono : Turchia attaccherà i curdi e Russia e Iran avranno più spazio : Washington ha dato il via al ritiro delle truppe dalla Siria. “Abbiamo iniziato a riportare a casa i soldati degli Stati Uniti mentre passiamo alla fase successiva di questa campagna”, afferma la Casa Bianca in una nota. “Cinque anni fa, l’Is (Islamica state, lo Stato islamico, ndr) era una forza estremamente potente e pericolosa in Medio Oriente. Ora gli Stati Uniti hanno sconfitto il califfato” nella regione. La notizia ...

Tav - i timori delle imprese : ... che contano complessivamente 326.000 imprese oltre 1,3 milioni di lavoratori, un fatturato di 130 mld ed esportazioni pari a 48 mld, sono espressione del sistema dell'economia di Torino e del ...

Bollate - il carcere modello resterà senza direttore definitivo per un anno. I timori degli operatori : “Rischio frenata attività” : Un anno e mezzo senza un direttore penitenziario definitivo. Un vuoto che, per motivi burocratici, spaventa chi lavora all’interno di un istituto come Bollate. Situato poco fuori Milano, è considerato da molti il carcere più avanzato d’Italia. Qui i detenuti sono liberi di muoversi senza scorta né sbarre, hanno i computer nelle stanze, possono dedicarsi ad attività ricreative come il teatro o la musica. E poi ci sono un vivaio, una ...

Bce : 'timori mercati sulla manovra dell'Italia sono aumentati' : "Nell'Eurozona i timori dei mercati sui piani di Bilancio dell'Italia sono aumentati rispetto a maggio". Lo sottolinea la Bce nel rapporto sulla Stabilità Finanziaria, pubblicato a maggio e novembre, ...