Ascolti Sanremo 2019 | Baglioni fa peggio del 2018 e pareggia con il secondo Conti

Sanremo 2019 Ascolti tv prima serata : 10 milioni - debutto in calo : La prima serata del Festival di Sanremo 2019, il secondo targato Claudio Baglioni al via martedì 5 febbraio, è stata seguita in media su Rai1 da 10 milioni 86mila telespettatori con il 49.5% di share. Un risultato in calo rispetto al 2018, quando la prima serata del festival aveva ottenuto in media su Rai1 il 52.1% di share con 11 milioni 603mila telespettatori. La prima parte della serata (dalle 21.16 alle 23.56) ha avuto 12 milioni 282mila ...

Ascolti TV | Martedì 5 febbraio 2019. Sanremo parte dal 49.5% (Sanremo Start 38.66%) : Bocelli e Baglioni (da Twitter del Festival di Sanremo) Ieri, Martedì 5 febbraio 2019, su Rai1 – dalle 20.47 alle 21.13 - Sanremo Start segna 10.956.000 spettatori pari al 38.66% mentre la prima serata del Festival di Sanremo 2019 ha conquistato 10.086.000 spettatori pari al 49.5% di share (i dati d’ascolto di tutte le prime serate dal 2000 in poi - quello che è successo minuto per minuto). Nel dettaglio la prima parte – dalle ...

Sanremo 2019 - conferenza stampa di mercoledì 6 febbraio in diretta : il commento sugli Ascolti : Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio sono sopravvissuti alla prima serata del Festival di Sanremo 2019, durata dalle 20.45 all'1.25, ma ora li attende il commento della stampa sui dati Auditel pubblicati questa mattina.prosegui la letturaSanremo 2019, conferenza stampa di mercoledì 6 febbraio in diretta: il commento sugli ascolti pubblicato su TVBlog.it 06 febbraio 2019 09:22.

Come sono andati gli Ascolti di Sanremo dal 2005 in poi : L'edizione dello scorso anno è stata quella con lo share medio più alto degli ultimi dieci anni, mentre l'edizione peggiore è stata quella del 2008

Sanremo 2019 - il trucchetto per alzare gli Ascolti : la voce maliziosa : "Senza Fiorello a trainare si scorpora l'anteprima per non abbassare la media. #tecnicismi #Sanremo2019". Questo è uno dei trucchetti tipici per aiutare gli ascolti. Lo scorso anno la presenza di Fiorello aveva garantito una grande affluenza di pubblico. Quest'anno, a occhio e croce, la partenza è s