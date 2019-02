Reddito | ora è il turno delle critiche di sindacati e Caritas

Reddito - sindacati : “Scala di equivalenza penalizza disabili e famiglie numerose”. Caritas : “Lascia fuori i senza dimora” : La scala di equivalenza costruita per il Reddito di cittadinanza è “assai ridotta anche rispetto a quella dell’Isee” e risulta “penalizzante per i disabili e per le famiglie numerose in particolare se con minori, dato che per questi ultimi il parametro della scala di equivalenza è particolarmente ridotto”. Lo si legge nella memoria che Cigl, Cisl e Uil hanno presentato alla commissione Lavoro al Senato, che sta svolgendo ...

Reddito di cittadinanza sul web - ma ancora non è possibile presentare la domanda : E' online da ieri il sito internet per chiedere il Reddito di cittadinanza, il sussidio volto al reinserimento occupazionale di quella fascia di popolazione che risulti più debole ed emblema delle linee di indirizzo politico del Movimento 5 Stelle. Le domande potranno essere presentate a partire dal 6 marzo e fino a quella data lo spazio dedicato al Reddito di cittadinanza assumerà esclusivamente un carattere informativo finalizzato a rispondere ...

Reddito cittadinanza - il razzismo dei pochi fortunati lavoratori contro l’uomo sul divano : Dirò di più: sono sempre dalla parte della ridistribuzione del denaro in un mondo in cui il ricco continua ad arricchirsi e i poveri diventano sempre più poveri. Sarò sempre dalla parte di uno Stato che non ti affossa perché l'età anagrafica, la condizione sociale o semplicemente i fortunati casi della vita hanno fatto di te un relitto produttivo, uno scarto del mercato e un cittadino percepito come un fastidioso costo.Continua a leggere

Reddito cittadinanza - Boeri : rilevanti effetti scoraggiamento lavoro : Roma, 4 feb., askanews, - Il Reddito di cittadinanza 'fissa un livello di prestazione molto elevato per un singolo'. Questo 'fa pensare che gli effetti di scoraggiamento al lavoro siano rilevanti'. Lo ...

Reddito : Boeri : 'Rilevanti effetti di scoraggiamento al lavoro' : La platea del Reddito di cittadinanza secondo le stime dell'Inps sarà di 1,2 milioni di nuclei familiari per 2,4 milioni di persone . Lo dice il presidente dell'Inps, Tito Boeri in una audizione al ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio presenta sito (per ora solo informativo) e prima card : “Altro passo per smentire le critiche” : Il sito online e la card con la quale potrà essere utilizzato. Il Reddito di cittadinanza muove i primi passi con la presentazione da parte di Luigi Di Maio che cita Albert Einstein: “Tutti coloro che dicono che è impossibile dovrebbero lasciare stare chi ce la sta facendo”. “In poco più di 7 mesi di governo abbiamo trovato i soldi, scritto il decreto e oggi facciamo un altro passo in avanti per smentire chi ha detto che il ...

Reddito di cittadinanza - Confindustria : «Troppo alto - scoraggia il lavoro» : Da oggi il Dl 4/2019 sarà al centro di un ciclo di tre giorni di approfondimenti in commissione Lavoro: oltre alle associazioni datoriali saranno sentiti anche i vescovi e la Caritas, gli assessori al Lavoro delle Regioni, Inps, Istat e Corte dei Conti. In calendario, tra gli interlocutori istituzionali, anche l'Upb...

Per 50 euro in più conviene lavorare? Per le imprese il Reddito di cittadinanza "scoraggia" il lavoro : Solo cinquanta euro. Potrebbe essere questa la cifra che fa la differenza – soprattutto tra i giovani – nel decidere se andare a lavorare o restare a casa percependo il reddito di cittadinanza. L'importo del beneficio economico legato al reddito di cittadinanza è la cosa che spaventa di più Confindustria e le altre associazioni datoriali, spingendole a far notare ai senatori che questa misura potrebbe più ...

Reddito - Confindustria : “Livello troppo alto rispetto agli stipendi dei giovani - scoraggia ad accettare un lavoro” : “Nelle intenzioni del governo il Reddito di cittadinanza vuole essere uno strumento di politica attiva, ma anziché incentivare l’offerta temiamo che abbia un effetto di scoraggiamento” al lavoro. A dirlo, durante l’audizione sul decretone in Commissione Lavoro al Senato, è stato Pierangelo Albini, direttore dell’Area Welfare di Confindustria, che ha legato il rischio disincentivo al “livello troppo elevato del beneficio ...