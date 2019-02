Mondiali sci | prima medaglia per l' Italia | Sofia Goggia argento nel SuperG

Mondiali sci - SuperG : Goggia è argento. Battuta da Shiffrin per soli 2 centesimi : Alla prima occasione utile Sofia Goggia centra subito l’appuntamento con il podio. L’azzurra, al rientro dopo l’infortunio che l’ha tenuta ferma per tutta la prima parte di stagione, è seconda nella prova di SuperG ai Mondiali di sci 2019. Ad Are, in Svezia, nella gara d’esordio della competizione, Goggia è stata Battuta solamente dalla campionessa statunitense Mikaela Shriffin, oro per appena 2 centesimi. Al terzo ...

Sci alpino - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica aggiornata. Italia seconda con l’argento di Goggia : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputano ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, si preannuncia grande spettacolo nella celeberrima località scandinava dove gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Verranno assegnati 11 titoli in 13 giorni di gare: 5 per sesso nelle singole specialità (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata) e quello della prova a squadre. L’Italia cercherà di essere assoluta ...

Sci alpino - SuperG Mondiali 2019 : Sofia Goggia - è un argento dolceamaro. Mikaela Shiffrin vince per 2 centesimi : Cominciano subito con una medaglia i Mondiali di sci alpino 2019 per l’Italia. Sofia Goggia conquista uno straordinario argento nel SuperG femminile, vedendo sfumare la vittoria per appena 2 centesimi. A beffarla la solita Mikaela Shiffrin, fuoriclasse americana che sta segnando in maniera indelebile un’era dello sci internazionale. In una gara in cui l’equilibrio ha regnato sovrano, la svizzera Corinne Suter si è assicurata il ...

Mondiali sci 2019 – Terribile caduta per Lindsey Vonn ad Are : la reazione di Sofia Goggia e Mikaela Shiffrin [VIDEO] : Che spavento per Sofia Goggia e Mikaela Shiffrin: la reazione della sciatrice italiana e della collega statunitense alla caduta di Lindsey Vonn nel SuperG femminile dei Mondiali di Are 2019 Lindsey Vonn ha fatto preoccupare il mondo intero a causa della Terribile caduta durante il SuperG dei Mondiali di sci 2019 in corso ad Are. La campionessa statunitense, che dopo la rassegna iridata si ritirerà dalle gare, non ha riportato gravi ...

