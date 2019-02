Manuel Bortuzzo | lesione midollare completa I medici «Non camminerà mai più»

Manuel Bortuzzo - la fidanzata sentita più volte : 'L'ho visto cadere'. Caccia a gang di pugili : 'Quel motorino nero è spuntato dal nulla. Manuel e io eravamo di spalle. Pioveva. Avevamo i giacconi tirati su. All'improvviso lui si è girato verso di me e ha gridato 'Mi hanno sparato, chiama ...

I medici confermano : «Manuel Bortuzzo non potrà più camminare» : Lesione midollare completa. I medici del San Camillo di Roma confermano quello che si era temuto fin dai primi momenti per Manuel Bortuzzo, il 19enne colpito da un proiettile sabato notte. «C’è una lesione del midollo completa. Questo vuol dire che al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe». Il giovane nuotatore potrebbe non camminare mai più. L’esito della Tac è stato riportato da ...

