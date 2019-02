Giulia Grillo nomina i 30 membri del consiglio superiore di Sanità

Giulia Grillo nomina Consiglio superiore di Sanità - su 30 membri solo 3 donne e uno scienziato pro-Stamina : Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha firmato il decreto di nomina dei 30 membri non di diritto del Consiglio superiore di Sanità (Css). La squadra, afferma Grillo, "è finalmente pronta e sono molto orgogliosa e felice di presentarla". Dopo l'insediamento, il Css deciderà il nuovo presidente."Sono orgogliosa della scelta: rappresentano il meglio dell'Italia. Merito, competenza e trasparenza le uniche bussole. Il Paese ...

Consiglio Superiore di Sanità - Giulia Grillo nomina 30 membri | : Il ministro della Salute ha firmato il decreto sui nuovi membri, non di diritto, del Consiglio Superiore di Sanità. "Orgogliosa di questa squadra, reclutati scienziati italiani di fama mondiale", ha ...

Giulia Grillo visita a sorpresa Pronto soccorso Umberto I : Siccome a me arrivano strali di ogni tipo, io dico che nella battaglia politica tutti possono dire tutto, poi però se si vuole fare il commissario alla sanità di una Regione e non si vede il Pronto ...

Giulia Grillo : "Tagli alla sanità? Devono passare sul mio cadavere" : Tra le misure che faranno ripartire l'economia il ministro ha citato i 4 miliardi stanziati per l'edilizia sanitaria. "Vengo ora dall'Abruzzo - ha sottolineato - dove ci sono ancora 228 milioni da ...

'Non si muore di vaccino - si muore di morbillo - di meningite...' dice Giulia Grillo : ... grazie anche alla consulenza di esperti di vaccini a livello mondiale e la recente adesione dello stesso Beppe Grillo al Patto per la Scienza , pubblicato sul sito web del noto virologo Roberto ...

Grillo su Rai2 - il direttore Tg2 SanGiuliano : "Giusto restituirgli quel che gli è stato tolto" : "Stasera guarderò Grillo su Rai2. Ha subito dei torti dalla Rai, fu censurato quando fece la battuta sui socialisti (Fantastico 1986, ndr). Credo che gli debba essere restituito quello che gli è stato ingiustamente tolto”. Così parlò il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a proposito del 'ritorno' di Beppe Grillo in Rai con lo speciale C'è Grillo, in onda ...

Giulia Grillo - 'basta morire di mal d'aria nella Pianura padana. Parte tavolo con le Regioni' : ... la maggior Parte, ricorda Grillo, "nelle regioni della Pianura padana, una delle zone più inquinate d'Europa e del mondo". Anche per questo l'Italia, sottolinea il ministro, è sotto infrazione ...

Giulia Grillo - ministro della Salute : "Contraria al convegno free-vax senza una controparte" : "L'Agenzia italiana del farmaco ha già risposto sul tema e contestato punto su punto i dubbi sollevati dallo studio di Corvelva. Sono risposte tecniche, non accessibili ai cittadini e lo capisco, ma dimostra che Aifa ha valutato attentamente le questioni sollevate e quindi non so cosa vadano a raccontare ai cittadini e sono totalmente contraria a questi incontri fatti senza la controparte di Aifa presente". Lo ha affermato il ministro ...

Da no Vax a sì Vax. La giravolta di Grillo (Giulia) sui vaccini : "L'obbligo ha un senso" : Solo una settimana fa Beppe Grillo aveva firmato l'appello nel quale prometteva di non "sostenere o tollerare" mai più nessuna forma di pseudoscienza. In pratica un’abiura – o una sorta di redenzione – rispetto a tutto quello che aveva detto nei suoi spettacoli negli ultimi anni. Al dietrofront del

Lotta alla peste suina africana. Giulia Grillo : 'In pochi mesi risultati eccezionali - Sardegna merita sblocco export' : È tempo finalmente di far ripartire l'economia della nostra amata Sardegna. Il 16 gennaio presenteremo al comitato permanente Scopaff della Commissione Ue gli eccellenti risultati dei controlli ...

Rete ospedaliera siciliana - il ministro Giulia Grillo "gela" gli entusiasmi : "L'assessore Razza " dichiara Cappello " ha omesso di riferire ai giornalisti di dovere ottemperare alle prescrizioni dei Ministeri della Salute e dell'Economia per allineare la Rete ospedaliera a ...

Aids - è morto l'immunologo Fernando Aiuti. Giulia Grillo : 'La scienza piange un grande uomo' - : Sulla vicenda, la Procura ha aperto un fascicolo per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Tra le ipotesi anche quella del suicidio.

“Giulia Grillo ha schedato i membri del Consiglio di sanità”. Il Pd chiede le dimissioni. Lei : “Nessun dossieraggio” : Il Pd grida all'”emergenza democratica” e chiede le dimissioni della ministra della Sanità Giulia Grillo, accusandola della “schedatura politica degli scienziati membri del Consiglio Superiore di Sanità“. Gli esponenti democratici rilanciano l’articolo pubblicato oggi da La Repubblica, secondo cui la ministra Grillo avrebbe ordinato un’inchiesta sui precedenti politici dei componenti del Css. Il quotidiano è ...