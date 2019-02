Tre sciatori trovati morti sul Monte Bianco | erano sepolti da una valanga | si cerca il

Valanga a Courmayeur - trovati Tre sciatori dispersi : Sciavano in una zona vietata i tre freerider trovati morti stamane in Val Veny, sopra Courmayeur. Nel canale degli Spagnoli vige infatti un'ordinanza dell'amministrazione comunale che vieta lo sci in ...

Courmayeur - valanga travolge sciatori : Tre morti. Si cerca una quarta persona : Tre dei quattro sciatori dispersi da domenica sopra Courmayeur sono stati trovati senza vita. I loro corpi sono stati individuati durante le operazioni di ricerca del Soccorso alpino valdostano e della Guardia di finanza. Almeno tre del gruppo di quattro freerider – due britannici due francesi – è stato sepolto da una valanga in Val Veny, nella zona del canale degli Spagnoli, dove vige un’ordinanza dell’amministrazione comunale che ...

Neve : nel fine settimana olTre 700 sciatori a Piano Battaglia : “Le buone condizioni della viabilità e dei parcheggi e le buone condizioni atmosferiche hanno favorito gli arrivi” nel fine settimana, spiega Piano Battaglia srl. “Si stima che siano giunte circa 600 autovetture private e 40 pullman che hanno portato oltre tremila persone“. Gli impianti di risalita hanno funzionato a pieno regime facendo registrare circa 700 sciatori con picchi di presenze nella giornata di sabato. Il ...

Premiati gli ambasciatori del Trentino per i congressi 2018 : ... al nostro fianco, portano un contributo importante nel favorire lo sviluppo dell'economia locale, della scienza e della ricerca. Crediamo in questo progetto tanto quanto crediamo da sempre che le ...

Austria - valanga uccide Tre sciatori : 16.27 Una valanga verificatasi nei pressi di Lech, località a ovest dell'Austria, ha causato la morte di tre sciatori tedeschi. I corpi delle vittime, 57, 36 e 32 anni, sono stati recuperati. Un quarto sciatore, 28 anni, risulta ancora disperso. La polizia di Voralberg ha reso noto che le ricerche sono state interrotte a causa del maltempo e del rischio di ulteriori valanghe. Sale così a 24 il bilancio delle vittime della montagna dall'inizio ...