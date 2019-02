Tav | Di Maio | governo non in discussione | avanti su ciò che unisce

Salvini sfida Di Maio sui numeri della Tav. La replica : "Andiamo avanti sulle cose su cui siamo d'accordo" : Accantonare le questioni che vedono la maggioranza in disaccordo e andare avanti sulle cose che uniscono. Questa la mediazione di Luigi Di Maio che, però, sottende un nuovo indiscutibile No alla Tav Torino-Lione, che invece Matteo Salvini vuole realizzare. Il leghista sfida "numeri alla mano" l'alleato sulla tratta ferroviaria che spacca il Governo."Non è in discussione il Governo - dice Di Maio - sono in discussione alcune cose su ...

Di Maio sulla Tav tira dritto. E consiglia a Salvini di non "creare tensioni" : Ieri erano solo indiscrezioni di stampa a riferirlo, oggi - sebbene manchi ancora l'ufficialità - è il vicepremier Luigi Di Maio, all'Aquila per un appuntamento elettorale, a dirlo a chiare lettere: l'analisi costi benefici sulla Tav, al quale il Ministro Danilo Toninelli ha appeso il destino dell'opera, ha dato esito negativo. Ovvero, secondo i tecnici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, realizzare la Torino-Lione costerebbe più ...

Vittorio Feltri : la Tav va realizzata solo perché Luigi Di Maio la osteggia : Credo di interpretare l'opinione della maggioranza degli italiani: chi se ne frega della Tav? Da anni grillini e affini ci rompono l'anima, e non solo quella, per dire che la ferrovia veloce in questione è inutile e costosa e quindi non va realizzata. Può anche darsi che abbiano ragione, ma a occhio

Tav - Di Maio : “Ridimensionamento è supercazzola”. Salvini : “Scambio con il voto sulla Diciotti? Non siamo al mercato” : Uno dice che “il ridimensionamento della Tav è una supercazzola“. L’altro replica: non intende scambiare l’annullamento dell’Alta velocità sulla Torino-Lione con il voto al Senato sull’autorizzazione a procedere per il caso Diciotti. Botta e risposta a distanza su due temi che hanno infiammato i rapporti nel governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Anzi a neanche troppa distanza: i leader del Movimento 5 ...