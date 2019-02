Scuola | voti migliori se gli alunni studiano in mezzo al verde Lo studio | “Alberi e

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Se nellao nelle immediate vicinanze ci sono alberi e piante gli studenti hanno. Ad annunciare questa scoperta è Pier Mannuccio Mannucci, professore emerito di medicina interna all’Università degli Studi di Milano. La notizia è emersa nel corso del seminario internazionale “RespiraMi 3: Air Pollution and our Health” organizzato dalla fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e dalla fondazione internazionale Menarini. Secondo gli esperti ilmitiga gli effetti negativi dell’inquinamento anche sulle prestazioni cognitive, migliorando la memoria e la capacità di attenzione. Un numero crescente di studi mostra che l’esposizione all’aria inquinata, fin dal periodo fetale, si associa a performance cerebrali peggiori e anche a un maggior rischio di deficit cognitivi correlati all’età. Lo smog peggiora le performance cerebrali e addirittura accelera il ...