Scossa di terremoto in Croazia DATI e MAPPE

Terremoto oggi Abruzzo - 3 febbraio 2019 : Scossa M 2.6 in provincia de L'Aquila - Dati INGV : La nostra newsletter! Ricevi gli aggiornamenti e le ultimissime su Meteo e Scienza via mail! Iscriviti Ora!

Terremoto in Indonesia : Scossa magnitudo 6.3 al largo di Sumatra : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato al largo della costa dell’isola di Sumatra , in Indonesia , alle 10:27:37, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto in Indonesia : scossa magnitudo 6.3 al largo di Sumatra sembra essere il primo su Meteo Web.

Fortissimo terremoto in Messico - Scossa di magnitudo 6.5 : sirene dell’allarme non funzionano : Tante le persone che si sono riversate in strada a Città del Messico, ma per il momento non sono stati segnalati danni importanti. Il terremoto ha colpito il Chiapas, regione meridionale del Paese, al confine con il Guatemala. Udito anche a El Salvador.Continua a leggere