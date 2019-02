L' ultima puntata de ' La compagnia del cigno' o ' C' è Benigni' ? La tv del 4 febbraio

Spoiler La compagnia del cigno ultima puntata : cresce l'attesa per il concerto finale : Giunge al termine la prima fortunatissima stagione della fiction La compagnia del cigno, con protagonisti Alessio Boni e Anna Valle. Lunedì 4 febbraio, in prime time su Raiuno, andrà in onda la sesta e ultima puntata della fiction che ha sbancato gli ascolti del prime time, mettendo KO anche il temutissimo Adriano Celentano, tornato in onda su Canale 5 con il suo atteso show 'Adrian'. L'ultima puntata di questa prima serie si preannuncia a dir ...

Superbrain – Le supermenti – Quarta e ultima puntata del 1 febbraio 2019 – Con Paola Perego. : Questa sera, in prima serata su Raiuno, quarto e ultimo appuntamento con la Quarta edizione Superbrain – Le supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego. Al suo fianco in questa edizione c’è Francesco Paolantoni. Gli ascolti quest’anno però sono stati decisamente bassi, difficile che il programma venga riproposto se […] L'articolo Superbrain – Le supermenti – Quarta e ultima ...

Paola Perego - ultima puntata Superbrain : “Esaurite le supermenti” : La prova del cuoco: Paola Perego lancia l’ultima puntata di Superbrain-Le supermenti Andrà in onda questa sera l’ultima puntata dell’edizione 2019 di Superbrain, la quarta. E a poche ore dalla messa in onda dell’attesissimo appuntamento finale, Paola Perego a La prova del cuoco ha anticipato alcune delle eccezionali esibizioni che terranno banco su Rai1 a partire dalle 21.25 circa, dopo aver ironizzato affermando ...

La Compagnia del cigno ultima puntata 4 febbraio : niente conferma per la seconda stagione : Lunedì prossimo ovvero il 4 febbraio 2019 si concluderà la fiction "La Compagnia del cigno" che ha debuttato su Rai 1 lo scorso 7 gennaio in prima serata. Il successo è stato notevole in quanto il pubblico da casa ha apprezzato la storia di un gruppo di giovani musicisti di un conservatorio tra studio, disciplina e amori. Da ricordare, poi, che la fiction porta la firma di un grandissimo regista nonché scrittore. Parliamo di Ivan Cotroneo. Tra i ...

ultima puntata di Che Dio ci Aiuti 5 su Rai1 prima della pausa Sanremo - anticipazioni 31 gennaio : Che Dio ci Aiuti 5 su Rai1 saluta il suo pubblico con la quarta puntata e poi si prende una lunga pausa. La fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi cambia programmazione in vista della settimana dedicata a Sanremo 2019; come vi avevamo riportato si tratta di uno slittamento temporaneo, dovuto al fatto che sia la serie che la kermesse vengono trasmesse sulla stessa rete, vale a dire Rai1. Che Dio ci Aiuti 5 tornerà regolarmente in onda ...

Replica '55 passi nel sole' - ultima puntata del 30 gennaio in streaming su MediasetPlay : Ieri, mercoledì 30 gennaio, è andata in onda la seconda ed ultima puntata di “55 passi nel sole”. Protagonista indiscusso è stato Al Bano Carrisi, il quale ha voluto ripercorrere le tappe fondamentali della sua carriera insieme alla ex moglie Romina Power e alla figlia Cristel. Quest’ultima è stata un’egregia conduttrice ed è riuscita a tenere il palco in modo esemplare. Il pubblico da casa ha apprezzato notevolmente entrambi gli appuntamenti, ...

La porta rossa - riassunto ultima puntata : Anna riesce a vedere Cagliostro : Dopo diverse settimana di messa in onda, e 12 episodi trasmessi, anche la prima stagione de "La porta rossa" giunge al termine con un finale veramente ricco di colpi di scene e sorprese. Mercoledì 30 gennaio è andata in onda in primetime su Rai 2 la sesta ed ultima puntata in replica della fiction con protagonista il commissario Cagliostro (Lino Guanciale), che ucciso a tradimento da un uomo misterioso decide di non oltrepassare il valico ma di ...

ultima puntata de La Porta Rossa in replica su Rai2 - trame 30 gennaio e anticipazioni seconda stagione : Leonardo Cagliostro scoprirà il mandante del suo omicidio nell'Ultima puntata de La Porta Rossa? Stasera, 30 gennaio, Rai2 manderà in onda gli episodi conclusivi della prima stagione, con un doppio appuntamento in replica. Tutto è pronto per il lancio del secondo capitolo della serie con Lino Guanciale e Gabriella Pession, che partirà il prossimo 13 febbraio. Stasera si parte con la replica dell'undicesimo episodio della stagione. Vanessa ha ...

55 passi nel sole - seconda e ultima puntata per festeggiare la carriera di Al Bano : anticipazioni e live : Nel 2019, AlBano Carrisi festeggia 55 anni di carriera. Dopo il successo del primo appuntamento, questa sera, mercoledì 30 gennaio 2019 Canale 5 trasmette in prima serata “55 passi Nel sole”, l’ultima delle due serate evento, prodotte da Endemol Shine Italy, per celebrare uno dei cantautori italiani più famosi nel mondo. Al Bano ripercorrerà la strada della sua lunga carriera, partita nel 1964, e verrà affiancato dalla sua metà ...

La Porta Rossa sesta e ultima puntata : trama e anticipazioni 30 gennaio 2019 : LA Porta Rossa ultima puntata. Torna su Rai 2 la fiction con protagonisti Gabriella Pession e Lino Guanciale con la replica della prima stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del sesto e ultimo appuntamento mercoledì 30 gennaio 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA La Porta Rossa ultima puntata: trama e anticipazioni 30 gennaio 2019 L’ex rivale di Cagliostro, il poliziotto Diego Paoletto, riesce ...

