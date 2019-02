Francesco Monte e canna-gate | Cecilia Capriotti svela | ' Tutti lo abbiamo visto'

Blastingnews

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Proseguono le 'indagini' in merito alla questione del cosiddetto, scoppiata un anno fa all'Isola dei famosi. Dopo molti mesi,ha deciso di procedere a sporgere denuncia contro Eva Henger per diffamazione. Ricordiamo che la donna, a suo tempo, confessò cheavesse fumato marijuana in Honduras.gli altri ex naufraghi hanno sempre taciuto in merito ma, adesso che c'è di mezzo una denuncia e un tribunale,potrebbero essere chiamati a testimoniare. Tra questi c'è anche, la quale ha sganciato una bomba ed ha rivelato una cosa inedita in merito ae al. La ragazza ha detto: "fumare".il 'patto segreto' tra gli ex naufraghi Nel corso della puntata di ieri di Domenica Live, Barbara D'Urso è tornata ad affrontare la delicata questione dele di ...