F1 | via i veli alla Red Bull il 13 febbraio

F1 - Alfa Romeo Sauber : via i veli il 18 febbraio : ROMA - Presenterà la nuova livrea e debutterà in pista per la prima giornata ufficiale di test a Barcellona. La scuderia Alfa Romeo Sauber farà tutto in un'unica soluzione, il prossimo 18 febbraio, ...

Silvia Provvedi posta su IG una foto senza veli : scoppia la polemica sui social : Silvia Provvedi e Giulia Provvedi nel profilo social che hanno in comune sono sempre molto attive. Questa volta però uno degli ultimi scatti pubblicati dall'ex fidanzata di Fabrizio Corona non è stato molto apprezzato da alcuni follower. Silvia sul profilo Instagram condiviso con la sorella gemella ha pubblicato uno scatto senza veli. Nonostante la foto osé, la bellezza di Silvia è rimasta intatta. La cantante modenese ha anche coperto il seno ...

F1 Ferrari - il 15 febbraio via i veli alla nuova monoposto : MILANO La Ferrari svelerà la monoposto per il mondiale F1 del 2019 il prossimo 15 febbraio. Lo ha rivelato il team principal della Rossa, Maurizio Arrivabene, durante la cerimonia di premiazione dei ...