ilnapolista

: Caressa: «Il San Paolo deserto? Non è uno stadio accogliente» «San Siro è un’altra cosa. Credo che Ancelotti consid… - napolista : Caressa: «Il San Paolo deserto? Non è uno stadio accogliente» «San Siro è un’altra cosa. Credo che Ancelotti consid… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY CLUB - Caressa: 'Fate fare lo stadio ad ADL, vero Beppe? San Paolo meno accogliente di San Siro' -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Hamsik e Fabian Ruiz Nel corso di Sky Calcio Club, andato in onda ieri sera su Sky Sport1, Fabioha espresso alcune considerazioni sulla cessione di Hamsik e sulla scarsa affluenza di tifosi alloSandi Napoli:“Hamsik? Parliamo di un giocatore che ha dato tanto e per cui il Napoli nutre grande gratitudine. Avendo parlato con Ancelotti, però, credo che lui veda meglio Fabiàn Ruiz in una posizione più centrale e che lo ritenga un po’ chiuso da Hamsik. Sul San, invece, credo che una cosa sia andare a San Siro, che non a caso è sempre pieno, e un’altra sia andare al San. Noi ci andiamo lì ed è tutto fuorché unoche invita ad andare a guardare le partite. Se permettessero a De Laurentiis di mettere a posto lodi Napoli, magari…”L'articolo: «Il San? Non è uno» sembra essere il ...