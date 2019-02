All-Star Game NBA 2019 – Mike Malone allenerà il ‘Team LeBron James’ | beffato Steve Kerr

“Magistrati tutti di sinistra - lascino stare il ministro”. Diciotti - ai gazebo della Lega militanti salviniani All’attacco : “Prima è toccato ad Andreotti, poi a Craxi, poi a Berlusconi, ora a Salvini”. Questo il pensiero e le parole dei militanti della Lega, che tra ieri e oggi si stanno recando ai gazebo in quasi 2000 piazze italiane per raccogliere le firme a favore del ministro degli Interni nella vicenda della Diciotti e dell’autorizzazione a procedere su cui si dovrà esprimere il Senato. La paura è che “i magistrati sono tutti di sinistra e che ...

All-Star Game NBA 2019 – Convocazione speciale per Nowitzki e Wade : l’ultima volta di due grandi veterani : La lega ha riservato due convocazioni speciali per il prossimo All-Star Game NBA 2019 a due grandi leggende all’ultima apparizione: Dirk Nowitzki e Dwyane Wade Esclusi dalle votazioni legate ai titolari, non compresi nel lotto delle riserve, Dirk Nowitzki e Dwyane Wade sembrava non potessero prendere parte al loro ultimo, romantico, All-Star Game della loro carriera. Entrambi appenderanno la casacca al chiodo a fine stagione (sicuro Wade, ...

Pd - Zingaretti - Martina e Giachetti candidati Alle primarie. Il governatore del Lazio : 'Riconquistare nostri elettori che hanno votato M5S' : Nicola Zingaretti , Maurizio Martina e Roberto Giachetti sono ufficialmente i tre candidati che parteciperanno alle primarie del Pd il 3 marzo prossimo. A dare l'annuncio è stato Gianni Dal Moro , ...

NBA - All-Star Game : Michael Malone sarà l'Allenatore della squadra di LeBron James : "Immagino si stia chiedendo come va la gara tra Denver e Minnesota coach…", domanda Anthony Slater di The Athletic in conferenza stampa a Steve Kerr dopo la vittoria contro i Lakers. "Certo, qual è il ...

Nella botte piccola… Gervinho buono - il Parma manda in crisi la Juventus : senza BBC c’è poco da stare ‘Allegri’ : Nonostante il doppio vantaggio, la Juventus si fa riagguantare da una doppietta di Gervinho che regala un punto inatteso agli emiliani Se il 3-0 in Coppa Italia rappresentava un primo campanello d’allarme, il pareggio interno contro il Parma ne è la conferma: la Juventus è in crisi. L’assenza di Chiellini e Bonucci pesa tantissimo in casa bianconera, Caceres e Rugani dimostrano di non essere all’altezza della coppia ...

Chievo - Stepinski : 'Mancato qualcosa per vincere - ora testa Alla Roma. Mercato? Avevo già deciso di restare' : Autore di un gol contro l'Empoli, l'attaccante del Chievo Mariusz Stepinski parla a Sky Sport dopo la partita: 'Loro sono partiti forte, da parte nostra mancava qualcosa e per questo non abbiamo vinto. Sono molto dispiaciuto, dopo il raddoppio la vittoria sembrava vicina, ma non ce l'...

I nomi dei convocati All’All-Star Game 2019 : Il prossimo 18 febbraio andrà in scena sul parquet di Charlotte, l’All-Star Game 2019, con la consueta “Partita dei Rookie”, lo “Skills Game”, la gara del tiro da 3 punti, la spettacolare gara delle schiacciate, e la partita finale tra il Team Giannis e il Team Lebron. Ecco quindi tutti i nomi dei convocati:Lebron James, Los Angeles Lakers (Capitano)Kevin Durant, Golden State WarriorsPaul George, Oklahoma City ...

All-Star Game NBA 2019 – Scelto il sostituto di Oladipo : prima convocazione per D’Angelo Russell : Dopo l’infortunio accorsogli lo scorso 23 gennaio, Victor Oladipo non potrà prendere parte all’All-Star Game NBA 2019: al suo posto convocato D’Angelo Russell Dopo aver svelato l’intero lotto dei titolari del prossimo All-Star Game NBA, la lega ha reso note anche le riserve, fra le quali però figura il nome di Victor Oladipo, infortunatosi lo scorso 23 gennaio. Il problema fisico della stella dei Pacers durerà fino a fine stagione, dunque ...

Lady Gaga e Bradley Cooper Alla Notte degli Oscar per ShAllow sognando il Premio per A star is born : Lady Gaga e Bradley Cooper alla Notte degli Oscar per Shallow, in duetto al Dolby Theatre di Hollywood nella serata del 24 febbraio a seguito della nomination ottenuta per A star is born, al quale hanno partecipato come protagonista riscuotendo un inaspettato successo. Com'è noto, il brano è uno dei candidati al Premio Oscar nella categoria Best Original Song. Tra gli altri nominati compaiono Kendrick Lamar e SZA per All the stars in Black ...

Oscar 2019 - Lady Gaga e Bradley Cooper canteranno ShAllow (A star is Born) : Dopo il successo del live a Las Vegas Lady Gaga e Bradley Cooper si esibiranno sul palco del Dolby Theater di Los Angeles nella notte più importante per chi lavora nel cinema. I due artisti, protagonisti di A star is born, canteranno Shallow sul alla 91esima Notte degli Oscar. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha twittato la notizia venerdì, scrivendo semplicemente: “Cooper. Gaga. ‘Shallow’. #Oscars”. Cooper. Gaga. ...

Tapparelle Smart e Sonoff : quale acquistare e come instAllarlo : Viviamo in un mondo fatto di sensori ed intelligenza artificiale. Portare queste tecnologie in casa può però rivelarsi molto costoso se ci si rivolge a professionisti. Rendere luci, prese o Tapparelle Smart può rimanere un sogno leggi di più...

Cake Star 2019 - Katia Follesa e Damiano Carrara ripartono dAlla Versilia : prima puntata in diretta : [live_placement]Cake Star 2019, anticipazioni prosegui la letturaCake Star 2019, Katia Follesa e Damiano Carrara ripartono dalla Versilia: prima puntata in diretta pubblicato su TVBlog.it 01 febbraio 2019 21:10.