Salvini : "Non fermeremo la Tav - col M5s troveremo un accordo come sempre" : "Nessuno stop" sulla Tav, anzi "un grande Piano Marshall sulle opere pubbliche": il vicepremier Matteo Salvini fa avanti diritto. In un'intervista al Mattino, rilancia il progetto della ferrovia Torino-Lione e assicura che il braccio di ferro con il M5s troverà una composizione. "L'intesa si trova sempre" e come "è stato in questi otto mesi, sarà anche stavolta". Per Salvini, non solo si va avanti sulla Tav, ma "in un momento di rallentamento ...

