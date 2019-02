Pd pronti via Zingaretti | Giacchetti e Martina in corsa per la segreteria Appoggio a

Venezuela - il generale molla Maduro : «Ha due aerei pronti a portarlo via - li usi» : Sono centinaia di migliaia i Venezuelani scesi in piazza a Caracas e nei principali centri del Paese per appoggiare Juan Guaidò. «Maduro è sempre più solo», ha...

VENEZUELA - GENERALE AVIAZIONE A MADURO : 'VADA VIA - DUE AEREI pronti'/ Il militare giura fedeltà a Guaidò ma... : VENEZUELA, Guaidó contro M5s: 'Italia ci riconosca' ma Di Maio, 'decide il popolo'. Merlo parla di finto problema. Trump non esclude l'intervento militare Usa.

Venezuela - il generale molla Maduro : 'Ha due aerei pronti a portarlo via - li usi' : Sono centinaia di migliaia i Venezuelani scesi in piazza a Caracas e nei principali centri del Paese per appoggiare Juan Guaidò . ' Maduro è sempre più solo', ha detto il presidente del Parlamento che ...

Venezuela - generale dell'aeronautica sta con Guaidò : "Maduro ha due aerei pronti a portarlo via" : Un generale dell'aeronautica militare Venezuelana, Francisco Esteban Yanez Rodriguez, ha annunciato oggi di disconoscere l'autorità di Nicolas Maduro e riconoscere Juan Guaidò come presidente legittimo del Paese, in un video diffuso sui social.Nel video il generale Yanes Rodriguez, che si presenta come direttore di pianificazione strategica del comando dell'aeronautica, dichiara di "disconoscere" l'autorità "dittatoriale" di ...

Robot umanoidi pronti a entrare in corsia : al via sperimentazione di almeno due anni a San Giovanni Rotondo : Gireranno tra le corsie, controlleranno le stanze, avvertendo i medici in caso di emergenze con i pazienti, oppure dialogheranno con gli ospiti, accompagnandoli a fare esami. Sono Pepper e R1, i due Robot umanoidi che hanno da poco finito un ‘tirocinio’ e che ora si preparano a entrare anche in altri ospedali italiani. Per oltre due mesi, fra ottobre e novembre, i bot sono stati testati alla struttura sanitaria Casa Sollievo della ...

Fattura elettronica al via tra incognite e poche informazioni. Agenzia Entrate minimizza : ‘pronti a gestirne miliardi’ : La rivoluzione della Fattura elettronica ha preso il via con l’inizio del 2019 e in tutta Italia cresce la preoccupazione di utenti e associazioni che segnalano problemi e intoppi del nuovo sistema. Sui social, oltre a ironia e battute, si stanno organizzando raccolte di firme per bloccare la Fatturazione elettronica, mentre molti segnalano ritardi e disagi nell’invio e nella ricezione delle fatture e i consumatori postano foto ...

Calciomercato : Soddimo tra i giocatori pronti a 'scendere' in B - trattative avviate : Sono davvero tanti i calciatori che dalla Serie A potrebbero sbarcare in Serie B nel Calciomercato invernale che è iniziato la scorsa settimana. Sicuramente il più chiacchierato è Fabio Ceravolo, attaccante del Parma che è seguito da Cremonese, Lecce e Benevento. Con i sanniti, Ceravolo ha un rapporto particolare visto che due stagioni fa fu il capocannoniere della Serie B e con i suoi gol portò i giallorossi alla storica promozione in Serie A. ...

Isola : Daniele Bossari possibile inviato - pronti a partire Riccardo Fogli e Paolo Brosio : A pochi giorni dall'inizio di un nuovo anno, Mediaset si prepara a mandare in onda il reality condotto da Alessia Marcuzzi per il quinto anno consecutivo, l'Isola dei famosi. Il programma inizierà ufficialmente il 24 Gennaio e fremono anche i rumors riguardo i possibili concorrenti. Proprio recentemente il settimanale SPY ha svelato alcuni dei presunti concorrenti, i possibili opinionisti e l'inviato più accreditato....Continua a leggere

Negozi automatizzati pronti al via. Lo shopping è a forma di smartphone : Sono storicamente forti nel retail tradizionale, nel senso che storicamente hanno puntato sui Negozi , più di 7.400 store in tutto il mondo, . Un paio di settimane fa hanno lanciato una app chiamata ...

Frasi auguri Capodanno 2019 : alcuni pensieri pronti da inviare a parenti - amici e colleghi : Il 2019 bussa alle porte, pronto a raccogliere la pesante eredità lasciata in dote dall'anno vecchio. In questi casi allora, trovare lo spunto giusto o l'idea originale per rendere unici i propri auguri di buon anno nuovo non è affatto semplice. Lo sanno bene tutti, soprattutto i tanti alla ricerca, come ogni anno che si rispetti, del pensiero perfetto da inserire negli stati di Facebook, da inviare tramite WhatSapp o semplicemente da scrivere ...

Frasi buon anno : 5 pensieri d'auguri per l'anno nuovo originali - pronti da inviare : Pronte da usare cinque Frasi di buon anno da inviare ad amici, parenti e colleghi di lavoro a Capodanno. Si tratta di una selezione accurata di pensieri augurali di nostra produzione, appena "sfornati", quindi originali e datti per fare una bella figura con uno scritto interessante e soprattutto disponibile per essere usato immediatamente. Certamente si tratterebbe di una scelta azzeccata nel caso si voglia postarle su Facebook o inviarle ...

Auguri di Natale 2018 : frasi e messaggi pronti da inviare : Il 25 dicembre nel mondo cristiano si festeggia la nascita di Gesù, ovvero il Santo Natale. Il Natale rappresenta un momento intenso ricco di gioia, in cui, secondo il credo cristiano, Gesù viene fra noi. Nel giorno di Natale si è solito scambiarsi gli Auguri anche tramite messaggio e scrivere post Facebook. Per facilitarvi negli Auguri abbiamo selezionati alcuni messaggi già pronti da inviare. messaggi di Auguri pronti da inviare per ...

Manovra - vertice serale per intesa Conte : per il reddito pronti 7 - 1 miliardi Salvini archivia l'ecotassa : Il premier Giuseppe Conte , i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini , i ministri Giovanni Tria e Riccardo Fraccaro, i sottosegretari all'economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli parteciperanno al vertice sulla Manovra che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe iniziare alle 20 a Palazzo Chigi. Summit fondamentale per definire ...

Domenica In - pronti via e Mara Venier sbrocca in diretta : 'Questa non è la mia' - imprevisto in studio : pronti via e a Domenica In è subito imprevisto. Mara Venier si ritrova una poltrona nuova e protesta veementemente con gli autori: 'Questa non è la mia'. In suo soccorso arriva il primo ospite vip, l'...