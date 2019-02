Il concerto glitterato di Ermal Meta con Gnu Quartet | canzoni svestite a festa per il

optimaitalia

(Di domenica 3 febbraio 2019)L'annuncio del tour teatrale dicon Gnuè stata una vera sorpresa, a tratti anche uno shock forse, perché non sapevamo cosa aspettarci da quei successi diriarrangiati in chiave Gnu. Hanno messo mano ad un repertorio di 30, aggiunto qualche cover e brani de La Fame di Camilla per uno spettacolo di due ore piene che è un viaggio nella vita, non solo nel percorso artistico, di.Si alterna tra chitarra e pianoforte, trad'amore e di speranza il tutto condito dai glitter che la sua camicia sparge sul palco. Voce Del Verbo apre ilappare in penombra al pianoforte, salvo poi avanzare con la chitarra per la struggente Lettera A Mio Padre, la seconda canzone in scaletta, che arriva come uno schiaffo in piena faccia. Ogni parola, in teatro, pesa ancora di più ed è la fermezza e la grinta sulle corde della ...