Bus a fuoco in deposito nel Pistoiese

Incendio al deposito dei pullman - a fuoco otto Bus : Lamporecchio , Pistoia, , 3 febbraio 2019 - Un Incendio è divampato nel deposito di autobus di via Di Vittorio a Lamporecchio. Sono andati a fuoco otto autobus e sul posto sono intervenuti i vigili ...

Atac - prende fuoco un autoBus al rientro in rimessa : Roma, 25 gen., askanews, - Poco prima dell'una di questa notte, per ragioni ancora da accertare, si è sviluppato un incendio su un autobus dell'Atac che stava rientrando in rimessa. Ne ha dato notizia ...

Brindisi - Bus pieno di studenti va a fuoco all'improvviso : si salvano tutti (VIDEO) : Momenti di paura ieri a San Pancrazio Salentino, paese dell'hinterland Brindisino, quando un bus della Stp ha improvvisamente preso fuoco in pieno centro abitato. Al momento, secondo quanto si apprende dalla stampa locale, nel mezzo c'erano numerosi studenti, che stavano rientrando nella cittadina dopo aver terminato la giornata scolastica. L'autobus, che era diretto al capolinea, che si trova in una piazza poco distante, è andato completamente ...

In Puglia a fuoco autoBus pieno di studenti : Un autobus che trasportava studenti a casa dopo la fine delle lezioni ha preso fuoco a San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi. Si tratta di un mezzo di linea dell'azienda Stp, pieno di giovani pendolari. Con quel bus molti, infatti, erano i ragazzi che stavano tornando a casa. Le fiamme sono divampate improvvisamente ma, per fortuna, è stato tempestivo l'intervento dell'autista. L'uomo si è subito accorto del fuoco a bordo e ha fatto ...

Bologna - Bus prende fuoco : l'autista mette in salvo i dieci passeggeri : Momenti di paura giovedì pomeriggio poco dopo le 18 a Castenaso quando un autobus di linea all'improvviso, per cause da accertare, ha preso fuoco. La freddezza dell'autista ha evitato il peggio: non ...

Bus della Ctp prende fuoco appena uscito dal deposito nel Napoletano : Un bus della Ctp questa mattina si è incendiato fuori allo svincolo dell'Asse Mediano di Afragola. Il conducente aveva preso il mezzo dal deposito di Arzano e doveva ancora iniziare il percorso di ...

Bus prende fuoco all'improvviso : autista in ospedale - illesi i passeggeri : Un bus della linea 71 è andato a fuoco per un guasto al motore nella mattinata di oggi, mercoledì 9 gennaio 2019, in via...

Torino - Bus carico di passeggeri prende fuoco : autista salva tutti - ma resta intossicato : Il pullman della linea 71 era pieno di passeggeri: sono stati messi in salvo dall'autista che poi ha tentato di spegnare l'incendio, respirando il fumo. Per questo motivo è stato portato in ospedale. Sabato scorso un episodio analogo era avvenuto a Collegno.Continua a leggere

