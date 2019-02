Rita Rusic confessa in tv ho vissuto in un campo di profughi

people24.myblog

(Di sabato 2 febbraio 2019)è stata ospite di “Storie Italiane” su Raiuno, e ha ricordato i momenti più difficili della sua infanzia, molti anni prima che la vita la consacrasse come donna di successo. «Siamo andati via da un Paese e siamo venuti qui come, abbiamo fatto tre anni e mezzo in un», ha detto laintervistata da Eleonora Daniele. Di quei tre anni e mezzo in queldel Sud Italia, passato insieme alla sua famiglia, ha raccontato: «I bambini riescono sempre a essere allegri, perché giocano. Noi giocavamo a raccogliere cicche di sigaretta».ha confidato alla Daniele di esser diventata una persona forte e determinata anche grazie a quella terribile esperienza. Tuttavia «a volte è meglio crescere lentamente.». «Mi ricordo il filo spinato, che non potevamo uscire e che c’era della gente assurda. C’era una mia amica di tre anni, era sempre piena di lividi: ...