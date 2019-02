Juventus-Parma | formazioni ufficiali e partita in diretta live

La Juventus ospita il Parma : il match in onda in esclusiva su DAZN : La Juventus vuole mettersi alle spalle l'eliminazione in Coppa Italia e cerca il riscatto in campionato contro il Parma L'articolo La Juventus ospita il Parma: il match in onda in esclusiva su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus-Parma : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale : Juventus-Parma: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale Sabato 2 febbraio 2019 alle ore 20,30 si giocherà Juventus-Parma all’Allianz Stadium di Torino. La partita è valida per la 22a giornata di Serie A. Partita sulla carta che potrebbe apparire scontata, ma così non è. Questo date le difficoltà della Juventus in questo ultimissimo periodo. I bianconeri devono sicuramente riscattarsi dopo il 3-0 rimediato contro ...

Juventus-Parma : probabili formazioni - quote e pronostico : Juventus-Parma: probabili formazioni, quote e pronostico Juventus-Parma si giocherà Sabato 2 Febbraio 2019 alle ore 20.30. La partita, valida per la 22esima giornata di Serie A, si giocherà all’Allianz Stadium di Torino. La Juventus di Allegri, dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta in Coppa Italia, deve assolutamente vincere per ritornare sui suoi passi e proseguire l’ineguagliabile percorso di campionato. Il sogno ...

Juventus - la probabile formazione contro il Parma : Bernardeschi mezzala : Stasera, la Juventus tornerà in campo dopo la sconfitta in Coppa Italia e cercherà di riprendere subito il cammino. Per il match contro il Parma, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno degli infortunati Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Viste le loro assenze la Juve dovrà inevitabilmente schierare una difesa parecchio rimaneggiata. Ma le novità di formazione per la sfida di oggi non riguarderanno solo la retroguardia ma anche il centrocampo ...

Juventus - Allegri sfida il Parma senza Matuidi - Szczesny e Alex Sandro : La Juventus anti-Parma è quasi pronta. Allegri ha deciso di utilizzare il turnover per sfidare i ducali. Le fatiche di Coppa Italia questa sera potrebbero farsi sentire allo Stadium. Il tecnico vuole evitare il rischio e così alcuni big, tra cui Szczesny , Alex Sandro, Matuidi e Dybala potrebbe rifiatare. Pronta anche la rivoluzione in difesa. Juventus, contro il Parma tocca a Perin Nella conferenza stampa pre-partita, Allegri non si nasconde e ...

Serie A - orari e programmazione 22^ giornata : Juventus-Parma su Dazn - Roma-Milan su Sky : Continua per tutti gli amanti del calcio l'appuntamento settimanale con la Serie A, il massimo campionato nazionale di calcio. Questa settimana, infatti, si giocherà la ventiduesima giornata, la quarta del girone di ritorno, che prevede, fra i suoi match più importanti, la sfida dell'Olimpico fra la Roma e il Milan. Il weekend calcistico degli italiani inizierà oggi alle ore 15.00 con la sfida fra l'Empoli di Iachini e il Chievo di Di Carlo: ...

