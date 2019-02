Genoa | Sturaro il peggio è alle spalle In campo entro un mese?

Calciomercato - il Genoa acquista Radovanovic in mediana dopo Sturaro : Calciomercato , il Genoa compra ancora per tentare di mettere a tacere la contestazione dei tifosi contro il presidente Preziosi Calciomercato , il Genoa dopo Sturaro acquista un altro centrocampista centrale. Si tratta dell’esperto Radovanovic , in arrivo dal Chievo Verona che si è già tutelato con l’acquisto di Diousse. Il Grifone, secondo quanto rivelato da Skysport, avrebbe raggiunto l’accordo con Radovanovic e dunque ...

Genoa -Sturaro - si chiude. Le prime parole del giocatore : GENOA STURARO, affare fatto – Per un Piatek che parte, uno Sturaro che torna. Il centrocampista classe 1993 si appresta a vestire nuovamente la maglia rossoblu dopo 4 stagioni passate tra Juventus (sino alla scorsa estate) e Sporting Lisbona. In Portogallo il giocatore non è riuscito a trovare la propria dimensione, tanto da convincersi all’idea […] L'articolo Genoa-Sturaro , si chiude. Le prime parole del giocatore proviene da Serie A News ...

Sturaro Genoa - lavori in corso con la Juventus ma ancora niente accordo : Sturaro Genoa – Stefano Sturaro si avvicina sempre di più al suo ritorno al Genoa. Dopo un inizio di stagione da incubo in prestito allo Sporting Lisbona senza riuscire a scendere mai in campo per via di un infortunio, il centrocampista italiano potrebbe ora finalmente iniziare a vedere la luce in fondo al tunnel. LEGGI […] L'articolo Sturaro Genoa, lavori in corso con la Juventus ma ancora niente accordo proviene da Serie A News ...