Entra in vigore accordo di libero scambio tra Ue e Giappone

Cambiano le pensioni con l’Entrata in vigore del decreto - più opzioni come Donna e Q100 : Il decreto sulle pensioni è stato finalmente pubblicato e adesso tutto ciò che contiene diventa legge dello Stato. Alle tante misure di cui dispone oggi l’ordinamento, si aggiungono quota 100 e opzione Donna, con una proroga dell’Ape sociale che doveva scadere a fine 2018 e con un ritocco sostanziale per quanto riguarda le pensioni anticipate. Se alle novità del decreto aggiungiamo anche ciò che è successo dal 1° gennaio, quando l’aspettativa di ...

Pensioni ultima ora : decreto Quota 100 in Gazzetta - quando Entra in vigore : Pensioni ultima ora: decreto Quota 100 in Gazzetta, quando entra in vigore Pensioni ultima ora: stando alle indiscrezioni dopo la bollinatura da parte della Ragioneria dello Stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto che introduce reddito di cittadinanza, Quota 100 e le altre misure di natura previdenziale. Nelle prossime ore è prevista la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Ricordiamo che lo ...

Area B Milano : Entrata in vigore 25 febbraio - divieto per veicoli maggiormente inquinanti : A Milano sta per entrare in vigore l’Area B. Inizialmente fissata per il mese di gennaio, la data è stata posticipata al 25 febbraio 2019. Sarà da quel momento in poi, che i veicoli maggiormente inquinanti non potranno accedere all’interno della zona delineata dal Comune di Milano. Il confine dell’Area B è delimitato da 186 punti di accesso e mira alla massima inclusione di territorio e popolazione residente. Il divieto di accesso è rivolto ...

Entra in vigore la fattura elettronica : ecco le nuove regole : Dal 1 gennaio 2019 milioni di cittadini, ma anche circa 2,8 milioni tra microimprese e Pmi e 4.500 grandi aziende devono adeguarsi alla nuova era delle fatture

Il 1° gennaio di 70 anni fa Entrava in vigore la Costituzione : Che la Costituzione abbia bisogno di qualche modifica è una questione ribadita da molti esperti del settore, ma vista la frammentazione politica dell'Italia in questo momento storico, avere una ...

Decreto fiscale in vigore da oggi. Che cosa c’è : da rottamazione ter a definizione agevolata delle liti con le Entrate : Il Decreto fiscale è diventato legge. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, sono Entrate in vigore il 19 dicembre la rottamazione ter, lo stralcio delle mini cartelle fino a mille euro e la fatturazione elettronica. Ma anche l’imposta sul denaro inviato via money transfer oltre i confini dell’Unione, la proroga del bonus bebé, la sanatoria sulle compravendite di ex-case popolari e la stretta sugli evasori dell’Rc auto. ...

Riforma del sostegno : il Miur vuole posticipare l'Entrata in vigore del Dlgs 66/2017 : Il decreto legislativo 66/2017 sulla Riforma del sostegno che era prevista per il 1° gennaio 2019, rischia di slittare al 1° settembre 2019 così da permettere eventuali modifiche o totali stravolgimenti. Questa sembra infatti l'intenzione del governo e del Miur. Ad annunciarlo è il sottosegretario all'Istruzione del Movimento 5 Stelle Giuliano. Giuliano M5S: 'Apportare alcune modifiche alla Riforma del sostegno' "La norma che si va a correggere ...

Brexit - c'è l'ok dei 27 leader Ue al divorzio con Londra | May : "Accordo per il bene di tutti" | Al lavoro per l'Entrata in vigore il 30 marzo : Gli Stati membri dell'Ue, riunitisi a Bruxelles, hanno dato il via libera all'accordo sulla Brexit e alla dichiarazione politica sulle future relazioni bilaterali negoziati con la Gran Bretagna. La premier Theresa May scrive alla nazione.