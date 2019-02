Empoli-Chievo 2-2 | Caputo segna una doppietta e rimonta i veneti

Il Chievo si illude nel 1° tempo - il pareggio finale è amaro : Caputo giustiziere - l' Empoli resta fuori dalle zone calde : Le reti di Giaccherini e Stepinski illudono il Chievo nel primo tempo , i gol di Caputo ristabiliscono la parità: un punto amaro per i gialloblu ma che invece serve al l'Empoli per resta re fuori dalla ...

L'Empoli vede le streghe poi si salva : solo 2-2 in casa contro il Chievo ultimissimo : Un punto per uno che non serve né alL'Empoli né al Chievo. L'anticipo del 22° turno di Serie A finisce con un rocambolesco 2-2 al Castellani e non sorride né ai toscani, entrati in un pericolosissimo tunnel (solo 2 punti nelle ultime 7 gare), né i veronesi che restano solissimi in fondo alla classif