Atletica | World Indoor Tour 2019 | Gianmarco Tamberi è quarto a Karlsruhe | Giulia Pennella

(Di sabato 2 febbraio 2019) Ildileggera ha fatto tappa a(Germania) nella giornata di sabato 2 febbraio, secondo appuntamento per il circuito itinerante organizzato dalla IAAF sulla falsariga della Diamond League. Per l’Italia l’interesse era tutto su, pronto per il suo debutto stagionale: Gimbo è tornato in pedana a cinque mesi dalla sua ultima gara, con la voglia di ritrovare la giusta confidenza con il clima della gara e desideroso di ripartire da buone misureIl marchigiano è reduce da un lungo raduno in Sudafrica ha concluso la sua prova con la misura di 2.26. La gara del nostro portacolori è stata senza problemi a 2.13, 2.18 e 2.22, tutte superate al primo tentativo e con margine. A quota 2.26, però,ha incontrato le prime difficoltà e la quota è stata varcata all’ultima prova. Gimbo ha cercato i 2.29 ottenendo due ...